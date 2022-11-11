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Calcio | 11 novembre 2022, 18:20

Giudice Sportivo, Seconda Categoria A e B: una giornata a Dagostino, Andreis e Restuccia

Giudice Sportivo, Seconda Categoria A e B: una giornata a Dagostino, Andreis e Restuccia

GIRONE A

SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 6/11/2022


PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI AMMONIZIONE (I INFR)

DETTO MIRKO (NUOVA SANSTEVESE)

 

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

ANFOSSI SIMONE (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

 

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DAGOSTINO SIMONE (RIVA LIGURE)

ANDREIS LORENZO (VILLANOVESE A.S.D.)

 

CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (II INFR)

CRESPI ALESSIO (ARGENTINA ARMA)

OCHISOR MARIAN (REAL SANTO STEFANO CALCIO)

POLLONI OMAR (RIVA LIGURE)

KASSUN ABDUL RAHAMAN (SAN BARTOLOMEO CERVO)

ACAMPORA PIERLUIGI (VILLANOVESE A.S.D.)

 

AMMONIZIONE (I INFR)

CALVINI DAVIDE (ARGENTINA ARMA)

CRESPI LUCA (ARGENTINA ARMA)

CRUDO ERIK (ARGENTINA ARMA)

ROTELLA TOMMASO (ARGENTINA ARMA)

BARCHI PIERGIORGIO (CISANO)

MELEGAZZI FEDERICO (CISANO)

PAZMINO INTRIAGO RAFAEL (LEGINO 1910)

LAKHLIFI DRISS (NUOVA SANSTEVESE)

STRIGLIONI NICOLO (NUOVA SANSTEVESE)

MEO ANDREA (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

MUCCIO FRANCESCO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

LAIOLO DAVIDE (REAL SANTO STEFANO CALCIO)

SPANESHI XHENSON (REAL SANTO STEFANO CALCIO)

MEKA ANDI (RIVA LIGURE) PANIZZI LUCA (RIVA LIGURE)

D AGNANO NICOLO (SAN BARTOLOMEO CERVO)

IANNOLO MARCO (SAN BARTOLOMEO CERVO)

 

GIRONE B

SECONDA CATEGORIA SAVONA

GARE DEL 5/11/2022 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RESTUCCIA NICOLO (NOLESE R.G. 1946 2001)

 

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

PICCININO NICOLO (NOLESE R.G. 1946 2001)

 

AMMONIZIONE (II INFR)

GANDUGLIA FEDERICO (NOLESE R.G. 1946 2001)

 

AMMONIZIONE (I INFR)

DAMONTE MARCO (SPERANZA 1912 F.C.)

DI PRIMA ALEX (SPERANZA 1912 F.C.)

MESHKURTI SEBASTIANO (SPERANZA 1912 F.C.)

SCARAMELLI ANDREA (SPERANZA 1912 F.C.)

 

GARE DEL 6/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

ALLENATORI SQUALIFICA

BRIGNONE MASSIMILIANO (DEGO CALCIO) 1 gara

 

AMMONIZIONE (I INFR)

BRIGNONE MASSIMILIANO (DEGO CALCIO)

 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RALLI ANDREA (SASSELLO)

 

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

FERRARO CRISTIAN (DEGO CALCIO)

 

AMMONIZIONE (II INFR)

SANTELIA MIRKO (BORGHETTO 1968)

SCARLATA FABRIZIO (BORGHETTO 1968)

CAPELLO PIETRO (BORGIO VEREZZI)

STEGARU RAZVAN IONUT (BORGIO VEREZZI)

GUASTAMACCHIA NICOLO (DEGO CALCIO)

LOI RICCARDO (MURIALDO)

ZERBINI ETTORE (ROCCHETTESE)

 

AMMONIZIONE (I INFR)

ZANATTA ANTHONY (BORGHETTO 1968)

GENNARELLI ANTONIO (DEGO CALCIO)

MOZZONE PAOLO (DEGO CALCIO)

USAI MATTEO (DEGO CALCIO)

ICARDO LEONARDO (MURIALDO)

ODELLA MARCO (MURIALDO)

PONTOGLIO STEFANO (MURIALDO)

BOUDALI ILYASS (PALLARE CALCIO)

GRAFFA MATTEO (PALLARE CALCIO)

CARLE MARCO (ROCCHETTESE)

CALLANDRONE MATTIA (SASSELLO)

CHIAPPONE ANDREA (SASSELLO)

GARBARINO LUCA (SASSELLO)

GIUSTO FILIPPO (SASSELLO)

VACCA ALBERTO (SASSELLO)

redazione

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