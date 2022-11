Rugby. Finalmente il Savona. A Ivrea la prima storica vittoria in Serie B!

Dopo una settimana dedicata al test match fra le nazionali d’Italia e Sud Africa ed agli eventi collaterali, eccoci quindi nuovamente in campo con i classici campionati seniores e giovanili. E la notizia odierna di maggior rilievo per il rugby ligure, tenendo presente che le altre due seniores del CUS Genova e della Pro Recco hanno posticipato i loro test di serie A al 4 dicembre prossimo, arriva da Ivrea, dove il neopromosso Savona vincendo 15/32 ha ottenuto la prima storica vittoria in serie B. In meta con due doppiette Briano e Franceri, con Serra autore di due penalty e tre trasformazioni.

SERIE A GIRONE 1 (VII GIORNATA)

VII Torino – CUS Genova (posticipata al 4.12.2022)

Tossini Recco – Biella (posticipata al 4.12.2022)

ASR Milano – Noceto 13/13

Amatori Alghero – Parabiago 15/22

Parma – CUS Milano 30/31

Promotica I Centurioni in sosta

CLASSIFICA GENERALE: Parabiago punti 30, Noceto 23, I Centurioni e CUS Milano 22, Parma 19, VII Torino (*) 13, Alghero 12, ASR Milano 8, Biella (*) 7, CUS Genova (*) 5, Pro Recco (*) punti 0.

(*)= partite da recuperare.

SERIE B GIRONE 1 (VI GIORNATA)

Ivrea – Savona 15/32

Olbia – Bergamo 6/57

Amatori&Union Milano – Tutto Cialde Lecco 25/15

Varese – Probiotical Amatori Novara 29/20

Amatori Capoterra – Unione Monferrato 9/22

Piacenza R.C. (in sosta)

CLASSIFICA GENERALE: Amatori&Union Milano punti 29, Unione Monferrato 23, Amatori Capoterra 19, Lecco 14, Bergamo (*) 13, Piacenza (*) 11, Varese 10, Ivrea 9, Savona 6, Novara 4, Olbia punti 2.

(*) = da recuperare.

UNDER 19 INTERREGIONALE GIRONE 1 (II GIORNATA)

VII Torino – Tossini Recco 36/14

Amatori Genova – Union Riviera 50/12

NRG Collegno – Unione Monferrato (rinviata al 3.12.2022)

URPA Alessandria – Moncalieri (posticipata al 4.12.2022)

Biella (in sosta)

CLASSIFICA GENERALE: VII Torino punti 10, Amatori Genova 6, Unione Monferrato (*), Biella, Pro Recco punti 5, URPA Alessandria (*), NRG Collegno (*), Moncalieri (*) ed Union Riviera punti 0.

UNDER 17 INTERREGIONALE 1 ZONA 2 (II GIORNATA)

Amatori Genova – Lainate (posticipata al 4.12.2022)

Parabiago – Province dell’Ovest 21/18

Unione Monferrato – San Mauro 5/47

Amatori&Union Milano – CUS Torino 53/33

CLASSIFICA GENERALE: Amatori&Union Milano punti 10, CUS Torino 6, Amatori Genova (*) e San Mauro 5, Parabiago 4, Province dell’Ovest 2, Lainate (*), Unione Monferrato e San Mauro punti 0.

(*) = partite da recuperare.

UNDER 17 TERRITORIALE LIGURIA/PIEMONTE (II GIORNATA)

Savona – CUS Genova 0/50

URP Alessandria – Province dell’Ovest n.2 24/22

Union Riviera (in sosta)

CLASSIFICA GENERALE: CUS Genova punti 10, U.R.P.A. Alessandria 5, Union Riviera, Savona e Province dell’Ovest n.2 punti 2.