Tennis: chi sono Chi sono Boris Becker, Monica Seles e Jim Courier

Jim Courier è stato il primo campione statunitense allenato da Nick Bollettieri, anno 1993. Boris Becker e Monica Seles sono altri due campioni del tennis allenati dal coach statunitense da poco scomparso.

Tutti i suoi allievi hanno partecipato a tornei internazionali importanti e oltre ad aver trascorso una vita intera a scalare classifiche, ATP o WTA, sono stati anche quotati e favoriti nei principali bookmakers, tradizionali e online. Informazioni su piattaforme web che offrono quote per il tennis le trovate su 1bet.eu.com. In questo articolo percorriamo biografie sportive, successi e storia dello sport a racchette.

Nick Bollettieri: una sfilza di campioni e campionesse del tennis

È scomparso di recente Nicholas James Bollettieri, conosciuto semplicemente come Nick Bollettieri o Nick.

Deceduto a novantun'anni a Bradento, il 5 dicembre, ha rappresentato un decennio importante per questo sport. Grandi successi soprattutto negli anni Novanta, ha portato ben dodici allievi ai primi posti in classifica del tennis professionistico maschile (ATP) e femminile (WTA). Tre nomi li abbiamo citati, sono i primi, possiamo proseguire con Agassi, Sampras, Capriati, Jankovic, Hingis, Sarapova, Venus e Serena Williams.

Bollettieri fu figlio di Italo Americani, fu militare nella United States Army, si laureò in filosofia e cercò di laurearsi anche in legge. Inizierà la sua lunga carriera di coach tennistico affianco di allievi importanti, ha fondato partendo dagli anni Settata, la sua accademia, la Nick Bollettieri Tennis Academy, conosciuta con la sigla NBTA.

Jim Courier

James Spencer Courier, semplicemente Jim, è oggi commentatore televisivo e allenatore di tennis. Ha cinto due volte gli Australian Open e il Roland Garros.

Anche lui, tra il 1992 e 1993, grande annata per Nick, ha raggiunto il primo posto del ranking ATP, nel singolare per 58 settimane. In totale nella sua carriera, 23 titoli vinti, 506 vittorie come singolare.

Sei titoli vinti e 124 vittorie nel doppio. Due ori nella Coppa Davis. Importante raccontare l'inizio all'interno dell'accademia di Bollettieri insieme a Andre Agassi, oggi ricordato tra i tennisti più importanti allenati da Nick.

Boris Becker

Bum Bum invece era il soprannome di un altro ex tennista, un tedesco, di nome Boris Franz Becker. Esplosivo, abile nel gioco agile e a scatto, vincitore fin dai diciassette anni di età di tornei e titoli importanti. Fu il più giovane vincitore nella storia nel Torneo di Wimbledon maschile. Anche lui è nella Hall of Fame come il suo allenatore, oggi Borsi allena grandi campioni e dal 2013 e 2016 è stato preparatore di Novak Djokovic. Tra i successi: 6 tornei del Grande Slam, 3 ATP Finals, 2 Coppe Davis, 2 World Team Cup, una Hopman Cup.

Monica Seles

Monica Seles, 2 dicembre 1973, è ex tennista jugoslava naturalizzata statunitense, nel 2007 ha ottenuto anche la cittadinanza ungherese per via delle origini famigliari. Grande campionessa, tennista tra le più forti, ha raggiunto per 178 settimane il primo posto nella WTA, la principale classifica di tennis professionistico femminile.

Ha partecipato come singolare e doppio ai quattro tornei dello Slam. Ha ottenuto 53 titoli nel singolare, 6 titoli nel doppio dove ha raggiunto nel 1991 il 16° posto.

Seles fu portata negli Stati Uniti proprio da Nick Bollettieri, la notò nel 1985 al torneo di Miami, le chiese di trasferirsi con la sua famiglia. Da lì, inizò la sua nuova preparazione atletica nell'accademia di Bradenton, i successi arriverano dal 1989 al 1993.