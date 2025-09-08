Tennis: terminata con successo la nona edizione della 'Volèe Cup', torneo dedicato ai più giovani al Solaro di Sanremo

Si è conclusa il 31 agosto la nona edizione della “Volée CUP” Torneo Tennistico Giovanile a partecipazione straniera con Borsa di Studio dedicato a Giuseppe Fassola fondatore del circolo e del centro sportivo Solaro Sporting. Quest’anno si è registrato il record degli iscritti con 200 partecipanti suddivisi nelle varie categorie di questa edizione tra le quali è stata inserita come novità quella del doppio misto sia della categoria under 14 che under 18.

Il record dei partecipanti è dovuto oltre al particolare format che prevede l’assegnazione di una borsa di studio anche alla fidelizzazione dell’evento che sta entrando nella programmazione della loro attività agonistica confermando di anno in anno la volontà di essere presenti all’evento sanremese. Il livello tecnico inoltre è notevolmente salito con i vincitori delle categorie under 18 maschile e under 16 femminile che partecipano al circuito internazionale ITF Junior.

Nei sette giorni di incontri suddivisi in quattordici tabelloni per categorie differenti tra singolari, doppi e doppi misti, i giovani atleti si sono contesi prima l’accesso alle finali e poi la vittoria nella splendida cornice del Tennis Club Solaro. Quest'anno alla Volée CUP ha partecipato una delegazione di ben 18 giocatori affiliati alla Federazione Svizzera di tennis “SWISS TENNIS” tra i quali ne spiccano due di sicuro avvenire che si sono imposti nelle categorie under 14 femminile, Cicek Lisa, e under 12 maschile, Cocchi Diego, dimostrando oltre il notevole livello tecnico anche un ottimo giudizio scolastico. Nella categoria femminile la borsa di studio è stata vinta da Melissa Rossi del TC Imperia, prima classificata nel singolare U16 ed in quella maschile da Cocchi Diego dello Swiss Tennis, primo classificato nel singolare U12.

Alla giornata finale è intervenuto l' Assessore al Turismo della Regione Liguria Luca Lombardi che ha consegnato al Tennis Club Solaro la bandiera della Regione Liguria “ Regione Europea per lo Sport 2025 “, il Delegato FITP Imperia Silvano Martella e, in rappresentanza del Comune di Sanremo, il Consigliere Marenco Alessandro che ha portato i saluti del Sindaco e di tutta l’Amministrazione comunale da sempre sostenitori di questa iniziativa legata a sport e scuola. Con la cerimonia di premiazione, diretta dal Direttore Tecnico del Torneo Andrea Icardi e accompagnata da musica e stelle filanti, premiando i vincitori tutti i partecipanti hanno avuto modo di vivere lo spirito dell’evento e le emozioni dei giovani atleti.

Durante la cerimonia si è ricordata la figura di Giuseppe Fassola ed il suo impegno nella promozione e sviluppo dello sport con la creazione del centro sportivo Solaro Sporting, uno tra i più prestigiosi d’italia, e con tanti palloncini in volo tutti i famigliari ed amici intervenuti insieme alle figlie Patrizia e Roberta hanno rivolto un pensiero affettuoso a “Pino” al quale hanno dedicato la raccolta dei disegni fatti dai giovani tennisti in ricordo della loro partecipazione alla Volée Cup convinti che oltre all’agonismo la pratica sportiva abbia in sé funzione sociale aggregativa ed educativa. Terminata la cerimonia di premiazione come consuetudine delle grandi occasioni tutti hanno brindato al buon esito del torneo nel corso di un festoso buffet a bordo piscina del Solaro Sporting durante il quale ci si e dati appuntamento per Agosto 2026 con la Decima Edizione della Volée Cup. Sotto i risultati delle 14 finali disputate.

Singolare Maschile Under 10

Iacopo Roccatagliata del TC Finale vince su Bergonzoli Siro dello Swiss Tennis 6-4 6-3

Singolare Femminile Under 10

Rossoni Virginia del TC Lecco vince su Venturino Vittoria del TC Finale 6-2 6-3

Singolare Maschile Under 12

Cocchi Diego dello Swiss Tennis vince su Masala Ettore del TC Dolceacqua 6-4 6-3

Singolare Femminile Under 12

Zatacchetto Anna dello Swiss Tennis vince su Narang Shanaja Nair del Tennis Spirit 64 60

Singolare Maschile Under 14

Giardino Andrea del TC Sanremo vince su Gai Leonardo del TC Imperia 6-4 6-4

Singolare Femminile Under 14

Cicek Lisa dello Swiss Tennis vince su Fabra Emma Carlotta del TC Dolceacqua 6-2 6-1

Singolare Maschile Under 16

Rizzo Alberto del TC Ceriale vince su Perugia Lorenzo del TC Sommariva Bosco 6-3 6-4

Singolare Femminile Under 16

Rossi Melissa del TC Imperia vince su Zampino Greta TC Imperia 6-3 6-4

Singolare Maschile Under 18

Galow Moritz del Tennis Spirit vince su Sandrinelli Simone dello Swiss Tennis 6-3 2-6 10-4

Doppio Maschile Under 14

Gai Leonardo/Berselli Tommaso vincono su Ascheri Giorgio/ Nicotera Angelo 3-6 6-4 10-6

Doppio Femminile Under 14

Baroni Giulia/Cicek Lisa vincono su Zatacchetto Anna/Orsenigo Aurora 7-6 6-2

Doppio Misto Under 14

Cocchi Diego/Cicek Lisa vincono su Ascheri Giorgio/Bozzelli Virginia 6-1 6-3

Doppio Misto Under 18

Rossi Melissa/Perugia Lorenzo vincono su Untersee Timoty/Cicek Lisa 6-2 6-1

Doppio Maschile Under 18

Sandrinelli Simone / Untersee Timoty vincono su Berta Angelo / Chiusole Damiano 6-4 1-6 10-3