Tennis: due squadre liguri passano il turno e puntano al titolo di campione italiano a squadre Under 16 (Foto)

A conferma dell’ottimo stato di salute del tennis ligure, due squadre locali passano la selezione per puntare al titolo di Campione Italiano a squadre under 16 femminile sui campi in terra rossa del circolo Tennis Sanremo di corso Matuzia.

Il Tennis Club Genova 1893 di Genova con Beecroft Elettra e Schiaffino Carolina ha sconfitto L.A. Tennis di Albisola mentre il Tennis Club Pietra di Pietra Ligure con Gramaticopolo Victoria e Pessina Carola ha sconfitto La Stampa Sporting di Torino, guidata dalla ex giocatrice Stefania Chieppa, già vincitrice in più occasioni su questi campi.

A dirigere gli incontri il giudice arbitro avvocato Diego Taggiasco, coadiuvato dai giudici di sedia Benvenuto Andrea, Gagliardi Elisa, Oddino Nicolò, Tedesco Gianluca e Enrico Matteo.