Festa dei Circoli 2025, la Liguria celebra le eccellenze del tennis e padel

La Liguria si prepara ad accogliere la Festa dei Circoli 2025, appuntamento organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel. Alla presenza delle principali autorità istituzionali e sportive saranno premiate e valorizzate le eccellenze del movimento ligure che si sono distinte nell’ultima stagione.

Ospite d’onore sarà la Coppa Davis, che verrà esposta al Park Tennis Club Genova dal 22 al 24 settembre nell’ambito del Trophy Tour promosso dalla Federazione. Un’occasione prestigiosa per celebrare i successi regionali e vivere da vicino uno dei simboli più iconici dello sport mondiale.