Pickleball, i savonesi Federico Piccinaglia e Fabio Siriani vincono tre medaglie agli Europei di Roma

Gli europei di pickleball parlano savonese.

A Roma Federico Piccinaglia di Savona ha infatti vinto tre medaglie d'oro. Due in coppia con il savonese Fabio Siriani e l'altra nel doppio misto con la belga Margot Truyens.

Piccinaglia, allenatore e atleta della società King Pickleball Savona da lui fondata insieme alla moglie Alessandra De Rossi, ha quindi conquistato ai Pre European Pickleball championship nella Capitale un doppio primato nella categoria+50.

Eleana Rodino lo scorso 14 settembre aveva vinto la medaglia di argento nel doppio femminile del circuito spagnolo a Madrid perdendo al terzo set di una finale tiratissima contro le campionesse spagnole.

"Doppia medaglia oro al Pre European Pickleball Open , la gara open prima del torneo a squadre, doppio misto e doppio maschile nella mia categoria anche se dopo il mio incidente dove mi ha investito una macchina che mi ha lesionato la schiena, posso giocare al 50%, ho dato tutto quello che potevo per 10 ore e ho vinto tutte le partite mentalmente e fisicamente con sole e 32 gradi . Grazie di cuore a mia moglie che mi sta sempre vicino e mi sopporta e supporta. Vincere due ori mentre mio figlio mi guarda non ha prezzo. King Pickleball Rules" ha detto Piccinaglia.