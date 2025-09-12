Domani e domenica al Tennis Club Sanremo i campionati italiani under 16 femminili a squadre

Tutto pronto al circolo Tennis Sanremo di corso Matuzia per la fase di macroarea dei Campionati italiani under 16 femminili a squadre. Le partite inizieranno domani alle 14 e riprenderanno domenica alle 10. Ogni squadra schiera due singolari ed un doppio.
Gli incontri di singolare si disputano sulla distanza delle tre partite, tutte con tie-break, mentre negli incontri di doppio si applica il sistema di punteggio “no ad”, il tie-break a sette punti nelle prime due partite e sul punteggio di una partita pari, in luogo della terza partita, si disputa un tie-break decisivo dell’incontro a dieci punti.
Otto le squadre presenti a Sanremo per accedere alla fase finale: Circolo della Stampa Sporting di Torino, A-Rete S.S.D. di Como, Tennis Club Pietra di Pietra Ligure, Pro Tennis School di Brescia, Tennis Club Gallarate di Gallarate, Tennis Club Genova 1893 di Genova, L.A. Tennis di Savona, Tennis Cuneo Gianni Meinardi di Cuneo.
Giudice arbitro designato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel l’avv. Diego Taggiasco, coadiuvato da ben 6 giudici di sedia. Tutti gli appassionati sono invitati ad assistere alle partite che metteranno in mostra le potenziali campionesse di domani.