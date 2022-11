Atletica. Ora è ufficiale, il Meeting Città di Savona torna il 24 maggio 2023

Savona, appuntamento tra sei mesi. La 12esima edizione del Meeting internazionale Città di Savona dedicata, come il complesso polisportivo che lo ospita alla Fontanassa, a Giulio Ottolia si svolgerà mercoledì 24 maggio 2023 e sarà ancora piatto prelibato in terra ligure del Continental Tour Challenger di World Athletics ma anche dell’apertura della stagione dell’atletica italiana. Da Savona idealmente scatterà la rincorsa di molti assi dell’atletica azzurra e internazionale verso l’appuntamento clou del 2023, i Mondiali di Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto. La stagione estiva sarà comunque piena di rassegne di rilievo: dall’Europeo a squadre (in Polonia, dal 23 al 25 giugno) fino agli Europei giovanili (Under 20 e Under 23).

Il meeting di Savona, organizzato dal Cus Savona con il supporto del Cus Genova, è da anni uno degli eventi sportivi più importanti di tutta la Liguria. Il ranking mondiale dei meeting di World Athletics per il 2022 ha posto l’ultima edizione della manifestazione in 43esima posizione al mondo: un risultato eccezionale che colloca la competizione savonese anche in 27esima posizione in Europa, al quarto posto in Italia, in seconda posizione nel circuito World Continental Tour Challenger e in vetta nel “Progetto Meeting” FIDAL.

Negli ultimi sette anni della rassegna sono caduti ben otto primati italiani, con la “gemma” del record nazionale assoluto dei 100 metri siglato da Marcell Jacobs il 13 maggio 2021 con 9.95 (prima volta in carriera per l’olimpionico sotto i 10 secondi): il doppio oro di Tokyo è presenza fissa o quasi (sei partecipazioni su sette meeting dal 2016 al 2022) dell’appuntamento savonese. Nell’ultima edizione furono 27 i Paesi rappresentati, a testimoniare l’internazionalità del meeting: 20 le medaglie a cinque cerchi (olimpiche o paralimpiche) conquistate in carriera dai protagonisti del Meeting internazionale Città di Savona 2022.

L’edizione dello scorso maggio è stata realizzata anche grazie al contributo del Dipartimento per lo Sport - Presidenza del Consiglio dei Ministri.

