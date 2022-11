Calciomercato. La Vadese stronca le voci sull'approdo di Romeo al Legino

I rumors di mercato come sempre si stanno sprecando a pochissimi giorni dall'apertura delle liste di trasferimento e la Vadese intende porre subito il freno alle voci su una possibile partenza di Michele Romeo.

Il sodalizio azzurrogranata lo ha fatto in maniera particolarmente ferma, attraverso le parole del presidente Brunasso:

"Il tutto per quanto ci riguarda è ovviamente falso, una pura invenzione giornalistica, magari basata su chiacchiere da bar.

Confermiamo in modo chiaro che Michele Romeo continuerà ad essere un giocatore della Vadese Calcio per tutta la stagione.

Cogliamo l’occasione per ribadire che in previsione della prossima sessione del mercato invernale la nostra società opererà come nelle sue modalità abituali e per tanto nel caso in cui una qualche società fosse interessato ad un nostro tesserato dovrà in primis parlare con me e con il direttore generale. Resta inteso che eventuali cessioni saranno possibili solo in caso di equa o migliore sostituzione".