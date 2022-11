Pallanuoto. La Rari Nantes Savona tiene due tempi, il derby al Recco

una rete per Bruni

La BPER Rari Nantes Savona ha perso, ieri pomeriggio , con la Pro Recco, nella piscina “Ferro” a Recco, l’incontro valevole per la 6^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto.

11 a 4 è stato il risultato finale in favore dei padroni di casa, Campioni d'Italia, inuna partita dove i savonesi, privi di Bogdan Durdic e Nicolò Da Rold entrambi influenzati, sono riusciti ad arginare lo strapotere biancoceleste solo nei primi due tempi.

Il prossimo impegno della BPER R.N. Savona sarà nella Len Euro Cup. I biancorossi di Alberto Angelini, giocheranno infatti l'incontro di andata con l'Ortigia, valevole per gli Ottavi di Finale, nella piscina “Zanelli” di Savona mercoledì 30 novembre alle ore 15,00.



Questo il tabellino della partita.



PRO RECCO – BPER R.N. SAVONA 11 – 4

Parziali (3 – 2) (2 – 2) (2 – 0) (4 – 0)



TABELLINO

Formazioni

PRO RECCO: Del Lungo, Di Fulvio, Rossi, Figlioli 1, Younger 1,

Fondelli, Loncar, Cannella 1, Iocchi Gratta 2, Velotto 2, Aicardi 1,

Hallock 3, Negri.

Allenatore Sukno.



BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi, Patchaliev, Giovanetti, Panerai,

Rizzo 2 (di cui 1 su rigore), Caldieri, Bruni 1, Campopiano, Guidi 1,

Urbinati, Lanzoni, Turazzini.

Allenatore Alberto Angelini.



Arbitri: Mirko Schiavo di Palermo e Riccardo Carmignani di Messina.



Delegato Fin: Emanuele Costa di Santa Margherita Ligure.



Superiorità numeriche:

PRO RECCO: 10 / 16 + 1 rigore non realizzato.

BPER R.N. SAVONA: 1 / 9 + 1 rigore realizzato.



Note:



Usciti per 3 falli: Lanzoni (Savona) nel 4° tempo.



Nel 2° tempo Nicosia (Savona) ha parato un rigore a Di Fulvio (Recco).