Calcio. Eccellenza: testacoda Canaletto-Albenga, vietato sbagliare nel big match tra Imperia e Cairese

Nonostante i dieci punti di vantaggio sulla prima diretta inseguitrice, l’Albenga non vuole lasciare nulla al caso e il “fastidio” palesato dal presidente Marinelli dopo lo 0-0 contro il Finale sul neutro di Loano – campo non ritenuto all’altezza per una partita di Eccellenza - ne è la dimostrazione più lampante.

Ingauni particolarmente attivi anche sul mercato, ma con la 14^ giornata di campionato ormai alle porte la testa sarà focalizzata al match odierno contro il Canaletto, fanalino di coda del girone ma che tra le mura amiche ha già rallentato la corsa della Cairese.

E proprio la Cairese sarà chiamata a voltare pagina dopo due prestazioni che la presidenza Boveri ha digerito piuttosto male: la trasferta di Imperia, dove il nuovo tecnico Bocchi farà il suo debutto post esonero di Lupo, rappresenta una tappa cruciale per il percorso dei gialloblu, protagonisti di una mini rivoluzione, per certi versi inaspettata, a livello di mercato.

Continuità è la parola chiave in casa Finale, determinato a dar seguito alla bella prova offerta contro l’Albenga per cercare di portare via punti anche dal campo del Baiardo, diretta concorrente alla salvezza.

In forte ascesa la Genova Calcio di Beppe Maisano, attualmente seconda in classifica, ma la trasferta odierna contro il Campomorone rappresenta un duro banco di prova per testare le ambizioni di altissima classifica dei biancorossi. L’Arenzano non vuole più fermarsi e contro il Busalla ha nel mirino la seconda piazza alle spalle dell’Albenga.

Nel dettaglio il programma odierno, livescore attivo su Svsport.it a partire dalle 15.00.

Il programma: