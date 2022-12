Pallavolo. Coppa Liguria femminile, Albenga Volley in finale

Sabato 3 dicembre al PalaDuferco Paolo Corradi di Arenzano, messo a disposizione dai gestori dell’impianto e grazie all’organizzazione dei dirigenti del Volare Volley, si sono disputate le semifinali regionali di Coppa Liguria che hanno definito le squadre che parteciperanno alla finalissima che verrà disputata a fine campionati in contemporanea con quella maschile.

Sono state due partite molto combattute che hanno visto prevalere le ragazze dell’Albenga Volley di coach Giordano Siccardi che superano il OF Vasco Lanfranchi Golfo di Diano e le sorprendenti ragazze dell’ Albaro Volley di coach Cesare Vio (unica squadra di serie D) che a sorpresa eliminano la favorita Admo Volley.

Gli incontri sono state dirette da terne di ufficiali di gara regionali composte da Roberta Ferlito, Chiara Pasolini, Martina Auditore, Daniele Melchiorre Ricci, Camilla Barbieri e Lucrezia Bozomo designati dal FAR Liguria.

Appuntamento quindi a fine campionati per le finalissime Albenga Volley – Albaro Volley per il femminile e Admo Volley – Albisola Volley per il maschile.

RISULTATI

Albenga Volley – O.F. Vasco Lanfranchi Volley Golfo Diano 3-0 (25/16 25/22 26/24)

Albaro Volley – Admo Volley 3-2 (25/18 23/25 15/25 25/16 15/12)