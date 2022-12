Calcio, Cairese. Francesco Berretta veste la maglia azzurra, oggi il raduno della Rappresentativa Under 18 a Montichiari

E' arrivata davvero una bella notizia per la Cairese durante il fine settimana.

Oggi, infatti, Francesco Berretta sarà a Montichiari per rispondere alla convocazione del CT Giannichedda per il raduno della Rappresentativa LND Under 18.

Un bell'orgoglio, soprattutto perchè non è così usuale vedere giocatori del campionato di Eccellenza farsi largo in rappresentativa.





Ecco il comunicato della società gialloblu:

La società A.S.D. Cairese comunica che il proprio tesserato Francesco "Chicco" Berretta, classe 2005, è stato convocato nella giornata di domani, martedì 13 dicembre, presso il Centro Sportivo "Montichiarello" di Montichiari (BS) dal sig. Giuliano Giannichedda, allenatore della Rappresentativa Nazionale LND Under 18, prendendo così parte al Raduno Territoriale dell'Area Nord della Rappresentativa Nazionale LND Under 18.