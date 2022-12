Nuovi metodi di scommesse: chi è BetInAsia

Negli ultimi anni la possibilità di scommettere per i vari bookmaker è cambiata fino ad arrivare a dei livelli molti diversi per giocare le proprie puntate. In questo modo le giocate che vengono effettuate dai vari bookmaker online sono completamente diversi e del tutto innovativi. E qui si presenza Betin Asia, che con il servizio di Orbit Exchange si presenta con un metodo completamente nuovo, nelle scommesse sportive.

Cosa è Orbit Exchange

Orbit è un potente e innovativo sistema di scambio di scommesse, ufficializzato da BetFair. Dal 2017 questo offre delle caratteristiche molto interessanti per tutti i giocatori, in modo da dare a tutti le possibilità di ottenere delle quote più interessanti durante tutte le migliori giocate.

Alcuni di questi sono i vantaggi che offre questo servizio di BetinAsia, ovvero una vasta gamma di mercati su cui scommettere, dove potete scommettere contro altri giocatori , l’uno contro l’altro.

Tra questi possiamo trovare la possibilità non solo di fare le quote e decidere se un giocatore vuole provare a battere la nostra, ma anche di poter ottenere un risultato preciso. In questo caso avere la possibilità di mettervi dalla parte del banco, in modo da ottenere la vittoria in caso di non risultato vincente. Dovrete solamente assicurare la somma in caso esca il risultato che avrete bancario.

Uno dei migliori agenti del mercato

Il programma di Orbit si presenta come il migliore proprio perché ha al suo interno vino a 30 sport disponibili con la possibilità di scommettere su tantissimi mercati diversi. I sistemi di arbitraggio sono presenti su questo bookmaker online, in modo da dare a tutti la possibilità di vincere a lungo termine.

Tramite l’app o il sito desktop , avrai accesso a uno dei migliori account con commissioni basse sulle scommesse vincenti. A differenza di Betfair, che prende il 15% su tutte le giocate, il sito di Orbit Exchange offre il servizio a dei costi contenuti, con una grafica ben curata e interessante.

Il punter si trova molto bene in questi casi, proprio perché esiste una grossa liquidità mondiale durante le scommesse sportive, ma anche perché tutti i giocatori usufruiscono di tantissime giocate durante le versioni degli eventi sportivi.

I vantaggi sono quindi

Alta liquidità

Vasta gamma di mercati

Velocità di gioco

Inoltre è presente sul sito la possibilità di fare Cash Out, dove il giocatore più seguire tutti gli andamenti delle quote in un momento preciso e decidere se andare in puro profitto o addirittura salvare una perdita disastrosa. Tutto viene fatto in automatico per il giocatore, che verrà poi accoppiato a una seconda giocata molto velocemente e automaticamente, uscendo dalla floriam e ritirando i guadagni sicuri della partita.

Questo può avvenire sia durante una live, che durante il pre match visionando tutte le quote per decidere quale scommettere , con il Cash out potete annullare la propria puntata molto facilmente grazie al servizio di Orbit Exchange.