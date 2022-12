Calcio. Promozione: il Celle Varazze ritrova gol e tre punti, Golfo Dianese domata 4-0

CELLE VARAZZE - GOLFO DIANESE 4-0 (36' P. Cavallone, 59' Anselmo rig., 70' Ogliari, 93' Ogliari)

Finisce all'Olmo-Ferro! Rialza la testa il Celle Varazze. I biancoblu cancellano il pesante ko di Pietra con un 4-0 alla Golfo Dianese, che non riesce a dare continuità ai risultati dopo la bella vittoria sul Serra Riccò. A segno, per la squadra di Monteforte, P. Cavallone, Anselmo su rigore e Ogliari (doppietta)

93' DOPPIETTA PER OGLIARI su suggerimento di Turone, 4-0 Celle Varazze

90' scocca il novantesimo, quattro di recupero

86' ritorno in campo per Damonte, Monteforte concede qualche minuto al suo esterno

85' GOLFO DIANESE IN DIECI, secondo giallo per Osinaga, chiude in inferiorità numerica la squadra imperiese

84' sfiora il poker G. Cavallone, angolo per i biancoblu

80' si accendono gli animi nei pressi del centrocampo dove un duro fallo di Osinaga su P. Cavallone, ammonito il giocatore ospite

78' si aprono praterie per le ripartenze dei padroni di casa, Piana in diagonale spara alto, ma la partita sembra ormai in cassaforte per l'undici di Monteforte

70' ARRIVA INVECE IL TRIS IN CONTROPIEDE DEL CELLE VARAZZE: G. Cavallone serve un cioccolatino sul secondo palo a Ogliari, piattone al volo e Rinaldi è battuto per la terza volta

69' Lufi al volo non inquadra lo specchio, la Golfo Dianese cerca l'episodio per riaprire la gara

65' chance per il 3-0 dei padroni di casa: Anselmo, pronto a battere a rete di testa al limite dell'area piccola, viene anticipato dalla leggera deviazione aerea di Lufi, Ogliari appena entrato non riesce poi ad imprimere forza al pallone da posizione defilata

63' Ogliari rileva Mancini, primo cambio ordinato da Monteforte

62' Colombo è il primo ammonito del match

59' ANSELMO AD INCROCIARE! Penalty impeccabile, è 2-0 Celle Varazze

58' RIGORE PER IL CELLE VARAZZE, evidente fallo su Rebagliati al limite dell'area piccola. Anselmo pronto sul dischetto

57' ancora il numero cinque imperiese dai venti metri, stesso esito del precedente tentativo

55' Favale da fuori non va distante dal palo sinistro della porta biancoblu, le conclusioni dalla distanza sembrano l'arma principale a disposizione del team di Enrico Sardo

52' ripartenza Golfo Dianese per vie centrali, manca poi l'ultimo passaggio in area e Repetto in uscita bassa mette tutti d'accordo

50' ripartito forte il Celle Varazze, altre proteste per un tocco di mano di un difensore imperiese, l'arbitro lascia ancora proseguire tra le veementi proteste di mister Monteforte

46' scatta la ripresa

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo senza recupero. Avanti 1-0 il Celle Varazze sulla Golfo Dianese, decide la rete di P. Cavallone al 36'. Tra poco il racconto dei secondi quarantacinque minuti

37' grande intervento del portiere imperiese sul destro dal limite di Piana, colpo di reni e manona di richiamo a deviare di quel tanto che basta il pallone sopra la traversa

36' P. CAVALLONE PORTA AVANTI IL CELLE VARAZZE! Gran cross di Mancini sul secondo palo, dove l'esterno biancoblu buca Rinaldi con il piattone destro al volo. Si sblocca la gara all'Olmo-Ferro

33' Perata mette in mezzo un pallone invitante dalla trequarti destra, ma nessuno degli attaccanti di Monteforte attacca la porta in modo corretto con la sfera che termina docile oltre la linea bianca

32' proteste biancoblu per un tocco di mano di Osinaga in area, l'arbitro lascia correre

29' occasione Celle Varazze con il rasoterra di G. Cavallone smorzato da Rinaldi e allontanato nei pressi della linea da un difensore giallorossoblu, è il primo tiro nello specchio da parte dei padroni di casa

27' Arrigo tenta fortuna dalla distanza, Repetto controlla la palla sfilare sul fondo

19' punizione nei pressi della bandierina a favore della squadra di Monteforte, Rinaldi in due tempi neutralizza il traversone di P. Cavallone

13' partita fin qui caratterizzata da tanti errori da una parte all'altra, il gioco fatica a decollare

8' Barison cade in area dopo un contatto con un giocatore di casa, il direttore di gara comanda punizione per il Celle Varazze per un probabile tocco di mano del numero sette imperiese

5' squillo imperiese con il rasoterra da fuori area scagliato da Favale, Repetto si distende e controlla a terra

3' punizione per i padroni di casa dai ventidue metri, Anselmo alla battuta con il destro, traiettoria troppo alta che non crea problemi a Rinaldi

1' si comincia! Celle Varazze in divisa blu, maglia bianca e calzoncini rossi per la Golfo Dianese

PRIMO TEMPO

Formazioni

CELLE VARAZZE: Repetto, Gaggero, Rebagliati, Perata, Colombo, Turone, Cavallone P., Piana, Anselmo, Cavallone G., Mancini

A disposizione : Fois, Doffo, Rossi, Caruso, Gagliardi, Bisio, Damonte, Ogliari, Oddera

Allenatore : Monteforte

GOLFO DIANESE: Rinaldi, Parascosso, Osinaga, Lufi, Favale, Garibizzo, Barison, Garibbo, Arrigo, Delice, Spinelli

A disposizione : Bortolini, Bertoli, Parascosso, Giorgini, Ceresi, Macaluso, Cannizzaro, El Elimy