Come vendere le proprie foto online

Iniziare a fotografare o diventare fotografi professionisti, per arrotondare a fine mese è una cosa possibile, basta seguire i giusti canali. Infatti, sia che siate fotografi professionisti o amatoriali, potete vendere online le vostre foto in diversi modi. Il più semplice è quello di pubblicare le proprie foto su banche di immagini.

Alla domanda: come vendere foto su Internet? La risposta è semplice, basta vendere foto che interessano persone disposte a spendere soldi per immagini originali! Poiché tutti si ritrovano sulle stesse banche di immagini e spesso utilizzano gli stessi tipi di scatti, per illustrare i propri articoli o pubblicità, è importante realizzare immagini uniche con un'angolazione davvero originale.

Quali sono i termini legali da conoscere?

Quando si vendono foto su Internet, è importante comprendere il gergo legale relativo al diritto d'autore e alla proprietà intellettuale: royalty free, diritto d'immagine, creative commons, uso commerciale, ecc.

Su quali banche immagini vendere le proprie foto?

Ci sono molte banche di immagini per vendere le proprie foto. Queste banche si trovano facilmente online e le più comuni generalmente raggiungono un pubblico molto vasto, ma se siete alla ricerca di una banca di immagini più specializzata, sicuramente it.depositphotos.com fa al caso vostro! Questa piattaforma commerciale dispone di una banca di oltre 234 milioni di file dove è possibile trovare di tutto: raccolte tematiche di foto stock, video royalty-free e illustrazioni vettoriali. Vendere le tue foto attraverso una banca di immagini ha 2 vantaggi principali:

Semplicità (registrazione in pochi click, istantanea online).

Visibilità (alto traffico, più visitatori, maggiori possibilità di vendita).

Suggerimenti per vendere le tue foto online

Assicurati che le tue foto soddisfino i requisiti minimi delle agenzie: risoluzione, dimensioni... Sarebbe un peccato essere respinte perché non hai letto bene i loro requisiti.

Se le persone sono nelle tue foto, devi avere il loro esplicito consenso.

Le tue foto non dovrebbero avere loghi o marchi.

Le tue foto devono essere chiare, senza messaggi nascosti o confusi

Sii originale e creativo. Differenziati dalla concorrenza.

Chi sono le persone che cercano immagini su un sito di fotografia online? Principalmente professionisti

Aziende, soprattutto società di servizi

Riviste e giornalisti indipendenti

Blogger o blog aziendale

Piccoli negozi online, quelli che non hanno il budget per realizzare le proprie campagne

Quindi mettetevi al loro posto. Quali tipi di immagini Internet possono cercare?

Le categorie di foto più popolari nelle banche di immagini sono le seguenti:

Scene professionali

Alimentazione

Natura

Animali

Moda e acquisti

Tecnologia

A queste tematiche, si devono aggiungere argomenti stagionali:

Tutte le festività (Natale, Capodanno, Pasqua, San Valentino, ecc.)

Attività stagionali (scene in spiaggia, persone in terrazza, in montagna, ecc.)

I principali eventi dell'anno (rientro a scuola, gare sportive, saldi, ecc.)

Infine l'attualità. Ad esempio, in questo periodo storico, le scene di allontanamento sociale o di lavoro da casa sono molto ricercate.

Naturalmente, si devono vendere belle foto di qualità professionale. Per questo, dovete pensare di utilizzare anche il giusto software di fotoritocco. Ma la cosa più importante è affidarsi sempre ad una banca immagini professionale.