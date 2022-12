Volley, Under 16 Albenga. Sesto posto al torneo "Le Incredibili" di Asti

Si chiude con un grande piazzamento il torneo “Le incredibili” che ti è tenuto nelle giornate del 27,28 e 29 dicembre ad Asti. L’Under 16 di coach Di Vicino ha concluso la manifestazione al 6° posto, portando in alto i colori biancoblù in una rassegna con diverse società di A1 e A2.

Esordio con vittoria per 2 a 1 contro le torinesi del Volley Accademy Valpiano, poi arriva un KO per 2 a 0 contro le padrone di casa del Club76 Play Asti Gold. Nell’ultima gara del girone le ingaune hanno superato 2 a 1 il Pianezza Volley chiudendo al secondo posto.

Nel match che vale le prime otto posizioni arriva un’altra vittoria, questa volta per 2 a 0 contro le fiorentine del Centro Sportivo San Michele. La sfida per la final four va invece alla squadra di Scandicci del Savino del Bene Volley, squadra che ha chiuso al terzo posto, che batte le biancoblù 2 a 0.

Ma non è finita, questa mattina arriva il successo contro la quotata In Volley Piemonte Tuacar per 2 a 0 che vale il 5°-6° posto. Alla fine arriva una sconfitta contro L'Alba Volley Egea di Cuneo, ma comunque restano tante conferme della grande crescita di questo gruppo.

Hanno partecipato al torneo: Arrighetti Anna, Boni Arianna, Chiapello Giorgia, Corna Ludovica, Di Fino Martina, Di Stani Matilde, Giordano Amelia, Martini Alix, Morselli Fiona, Perrier Matilde, Ravera Benedetta, Roccaforte Rebecca. Guidate da coach Daniele Di Vicino coadiuvato dal vice Federico Spanò e dai dirigenti Angela Curti e Marco Arrighetti.