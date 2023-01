Il pagellone di Promozione. Celle Varazze in ritardo, ma c'è tutto per risalire la china

CELLE VARAZZE, VOTO 5

Inutile girarci attorno, tutti gli addetti ai lavori si attendevano di vedere la neonata società del levante savonese occupare posizioni di classifica più prestigiose.

L'arrivo di mister Monteforte e del blocco dei giocatori della Cairese non è però bastato a mettere a terra quel livello di competitività che anche dalle parti dell'Olmo Ferro si attendevano.

Il primato assoluto, in estate, era visto inizialmente come un obiettivo non così semplice da perseguire, ma c'era comunque ottimismo per poter porre entrambi i piedi all'interno della zona playoff.

Sia chiaro, le civette hanno le competenze e le persone giuste per poter disputare un girone di ritorno all'altezza. Il progetto di base è sano e, anche se non dovesse arrivare il salto di categoria in questa stagione (un club ha bisogno di tempo per strutturarsi e prendere forma), si possono gettare comunque le fondamenta per un futuro competitivo.