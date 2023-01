Volley, Torneo della Befana: ad Alassio si assegnano i titoli Under 12,14 e 18

Giornata “centrale” quella odierna per il 23° Torneo della Befana, grande kermesse di pallavolo giovanile che sta coinvolgendo 65 formazioni di Piemonte, Lombardia e Liguria. In mattinata ultime battute per tre categorie (Under 12, 14 e 18), mentre le protagoniste di Under 13 e 16 sono attese al debutto nel pomeriggio, suddivise nelle varie sedi: Alassio, Toirano, Loano, Ceriale, Andora, San Bartolomeo al mare, Diano Marina e, aggiunta in extremis, Ortovero.

Contrariamente a quanto annunciato alla vigilia, il Palaravizza di Alassio ospiterà solo le finali U12 ed U14, mentre il tabellone U18 si completerà a Diano Marina.

Nei match per il primo posto in campo cinque piemontesi e una lombarda: l’unica intrusa è la compagine del Millenium Brescia nell’Under 18. PlayAsti e Mondovì sono in corsa per una doppietta. Nessun podio in vista per i team liguri in questa tornata.





Questo il programma delle sfide odierne per le tre categorie che vanno a completare la loro tre-giorni. Le finali per il 1/2° posto saranno visibili in diretta Facebook su Befana Alassio. A seguire, ad Alassio e Diano Marina, le premiazioni di tutte le squadre partecipanti.





Under 18 (Palacanepa Diano Marina)

Finale 11/12° posto: Moncalieri-Roero (ore 9)

Finale 9/10° posto: Intercomunale-Pino (ore 9)

Finale 7/8° posto: El Gall-Golfo Diana (ore 10.15)

Finale 5/6° posto: Lemen-Cuneo (ore 10.15)

Finale 3/4° posto: Play Asti-Lpm Mondovì (ore 11.30)

Finale 1/2° posto: Lmp Mondovì-PlayAsti Gold (ore 12.30)





Under 14 (impianti vari)

Girone 16-18° posto: Golfo Diana, Play Asti Silver, Intercomunale (Andora, dalle ore 9)

Girone 13/15° posto: Dogliani, Cuneo. Parella Blu (Don Bosco Alassio, dalle ore 9)

Finale 11/12° posto: Caselle-El Gall (Loano, ore 9.30)

Finale 9/10° posto: Finalmaremola-Loano (Loano, ore 10.45)

Finale 7/8° posto: Valenza-Sabazia (Ceriale, ore 9.30)

Finale 5/6° posto: In Volley-Millenium (Ceriale, ore 10.45)

Finale 3/4° posto: Parella Rossa-L’Alba Rossa (Palaravizza, ore 10.15)

Finale 1/2° posto: Valle Belbo-Millenium Brescia (Palaravizza, ore 11.30)





Under 12 (Palaravizza)

Finale 5/6° posto: PlayAsti 2012-Club 76 Fenera Chieri (ore 9)

Finale 3/4° posto: Cherasco-Balamunt (ore 10.15)

Finale 1/2° posto: Lpm Mondovì-Play Asti 2011 (ore 11.30)

























Queste, invece, le squadre che entrano in scena oggi.





Under 16 femminile (16 squadre): Cogovalle (Ge), Pgs El Gall Grinzane (Cn), Golfo di Diana, New Carmagnola (To), PlayAsti, Balamunt Lanzo T. (To), Centallo (Cn), Val Chisone (To), Roero Vezza d’Alba (Cn), Intercomunale Cagno (Co), Albisola, Valle Belbo Canelli (At), Cusio San Maurizio d´Opaglio (No), Cherasco (Cn), Treviglio 07 e Treviglio 08 (Bg).





Under 13 femminile (12 squadre): Pgs El Gall Grinzane, Balamunt Lanzo (To), Fenera Chieri (To), Cogovalle (Ge), In Volley Cambiano (To), Intercomunale Cagno (Co), Maremola Pietra Ligure, Dogliani (Cn), Ovada (Al), PlayAsti, Imperia, Cherasco (Cn).





Aggiornamenti e programmi aggiornati su Facebook Alassio Befana.