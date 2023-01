Calcio. Promozione. Pietra Ligure con la GolfoDianese per spiccare il volo, Praese all'esame Celle Varazze

Il primo mini scatto in testa classifica porta la firma del Pietra Ligure. Prestazioni sempre più convincenti e ritmi forsennati che anche la Praese - scivolata a -5 dai biancazzurri dopo il ko di mercoledì con la Carcarese - fatica a mantenere, nonostante sia ancora tutto apertissimo per il primo posto, specie considerando lo scontro diretto in programma proprio tra sette giorni.

Il calendario odierno sembra però sorridere alla formazione di Pisano, impegnata al "Devincenzi" contro la GolfoDianese, protagonista di ottime prestazioni tra le mura amiche, ma meno brillante lontano da casa. Sulla carta più complicato il match che vedrà la Praese opposta al Celle Varazze, più che mai determinato a cambiare passo dopo un girone d'andata nettamente al di sotto delle aspettative.

Ceriale-Serra Riccò è invece la sfida probabilmente più stuzzicante in terra savonese, dove assume un'importanza notevole, per ciò che riguarda la bagarre salvezza, anche il match del "Ruffinengo" tra Legino e Campese.

Punti playoff in palio tra Borzoli e Soccer Borghetto, mentre la Carcarese, particolarmente in salute dopo la super prestazione di mercoledì sera contro la vice capolista, ha l'occasione di consolidare la propria classifica facendo visita alla Baia Alassio. Esame Ventimiglia per il Bragno, a caccia di un ulteriore salto di qualità per distanziare la zona playout, mentre l'Ospedaletti proverà a raccogliere i primi punti del 2023 ricevendo la visita della Sampierdarenese.

Fischio d'inizio alle ore 15.00 su tutti i campi, livescore su Svsport.it

Il programma: