Anche il direttore sportivo dell'Albenga, Francesco Cocito, è intervenuto nel post partita di Albenga - Rapallo.

L'occasione migliore per spiegare le scelte che hanno portato all'ingaggio di Emanuele Trofo e Leonardo Mastroippolito, subito in campo ieri pomeriggio nel successo per 3-0 sul Rapallo.

Proprio per gli avversari il ds bianconero ha speso parole importanti in vista del girone di ritorno.