PalaGuzzetti di Loano a nuovo: ecco le nuove lampade led a risparmio energetico

Nuove luci per il PalaGuzzetti di Loano. La scorsa settimana gli operai incaricati dal Comune hanno sostituito 24 vecchie lampade con nuovi corpi illuminanti ad alta efficienza.

“Le nuove luci sono tutte a led e antiurto e garantiscono i migliori standard dal punto di vista dell'illuminotecnica – spiegano il sindaco di Loano Luca Lettieri con l'assessore al patrimonio Remo Zaccaria e l'assessore allo sport Enrica Rocca – sono perciò perfette per 'illuminare' le attività delle classi dell'istituto Mazzini-Ramella che utilizzano il palazzetto come palestra scolastica e le gare e gli allenamenti delle società sportive (di pallavolo o basket, ad esempio) che usufruiscono dell'impianto per allenamenti e partite.

Le regole federali, infatti, stabiliscono la 'sconfitta a tavolino' per la squadra di casa qualora la struttura in cui si svolgono le gare ufficiali non abbia un'illuminazione stabile ed efficiente”.