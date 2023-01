Calcio, Savona. I giocatori camerunensi sarebbero arrivati in Italia, ma non sotto la Torretta

I due giocatori camerunensi, di cui tanto si è discusso nel corso degli ultimi mesi, sarebbero alla fine giunti in Italia.

E' questa la voce che circola con particolare insistenza da stamattina tra le vie di Savona, seppur i due calciatori inizialmente individuati dalla dirigenza biancoblu non siano in realtà giunti in Liguria.

Si parla, in attesa di conferme, di una loro presenza nel Nord Italia, dopo aver ottenuto il visto per entrare nel nostro Paese.

Qualsiasi coinvolgimento del Savona e un conseguente arrivo in biancoblu sembrano però esclusi, tanto che i giocatori sarebbero stati proposti anche ad altre squadre del territorio (si parla dell'Albenga).