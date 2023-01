Motori: c'è tempo fino al 30 gennaio per iscriversi alla Ronde della Val Merula

Val Merula, in calendario il 4 e 5 febbraio. I vertici dell'Asd Sport Infinity, sodalizio organizzatore della prima gara della stagione 2023, onde venire incontro ai concorrenti, alle prese con il problema dell'adozione dei nuovi serbatoi di sicurezza, hanno infatti chiesto ed ottenuto da AciSport la proroga delle adesioni. Di recente, sempre per favorire le richieste di concorrenti e noleggiatori, l'Asd Sport Infinity si è proposta per poter effettuare sessioni di rilascio, rinnovo e aggiornamento di passaporti tecnici. AciSport, ed in particolare l’Area Tecnica, ha autorizzato tali sessioni, che saranno possibili con la collaborazione di Commissari Tecnici Nazionali e che saranno effettuate ad Andora il venerdì precedente la gara, ossia il 3 febbraio. La 9^ Ronde della Val Merula ricalcherà l’apprezzato format delle edizioni precedenti: partenza ed arrivo ad Andora, percorso di 205,23 km, 44 dei quali relativi alla nuova prova speciale “Madonna della Guardia”, da Caso a Villalunga, che verrà ripetuta quattro volte. La gara assegnerà il 1° “Memorial Davide Elena”, istituito per ricordare un giovane componente del gruppo di lavoro scomparso di recente. L'emittente televisiva Primocanale seguirà l'evento con servizi. Tutte le informazioni sulla 9^ Ronde della Val Merula sono reperibili sul portale dell'organizzazione all'indirizzo https://www.sportinfinity.it.