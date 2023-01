TOP dei 5 calciatori più ricchi d'Italia

Il calcio è uno degli sport più popolari al mondo, questo sport è seguito da milioni di appassionati. Anche il numero di federazioni e associazioni è piuttosto elevato, il che significa che il numero di giocatori è incalcolabile. Sappiamo tutti che gli atleti professionisti guadagnano abbastanza bene, e i migliori di loro guadagnano gli importi colossali.

Ora vedremo i TOP dei 5 giocatori italiani più ricchi:

Paolo Cesare Maldini

Andrea Pirlo

Fabio Cannavaro

Francesco Totti

Mario Balotelli

La nostra lista dei TOP 5 dei calciatori più ricchi d'Italia apre Paolo Maldini. Il patrimonio netto di Paolo Cesare Maldini a ottobre 2022 era di 25 milioni USD.

Al momento, Paolo ha 48 anni, il giocatore ha trascorso la maggior parte della sua carriera professionale nell'AC Milan, per la quale ha giocato dal 1985 al 2009. Maldini è stato soprannominato il "muro di mattoni" per il suo eccellente gioco difensivo. Ma non solo il soprannome ha reso il difensore un giocatore unico nella zona centrale, la sua visione del campo e la capacità di leggere le mosse dell'avversario in anticipo hanno portato al predominio del giocatore vicino alla sua porta. Gli attaccanti avevano pochissime possibilità di battere Paolo.

Per la sua eccezionale prestazione difensiva, il giocatore ha ricevuto il premio "Miglior difensore" agli UEFA Club Football Awards. Nel 2004, Maldini ha ricevuto un altro premio, ovvero il Difensore dell'anno in Serie A. Per la maggior parte della sua carriera, il giocatore è stato il capitano della squadra, sia del Milan che della nazionale italiana di calcio. Dai suoi colleghi del club e della nazionale ha ricevuto un altro soprannome: "Capitano". Secondo Forbes, Paolo Cesare Maldini è finito nella lista dei calciatori più ricchi d'Italia.

Al quarto posto della lista Andrea Pirlo. Il patrimonio netto di Andrea Pirlo a ottobre 2022 era di 30 milioni USD.

A differenza del suo compagno di squadra in nazionale in passato, Pirlo gioca ancora a calcio. Al momento, Andrea gioca per la squadra della major League New York City FC. La sua carriera è stata molto movimentata, il giocatore ha giocato per club italiani come Milan e Juventus. Il calciatore ha lasciato l'Italia nel 2015, quando ha iniziato a giocare per la squadra americana di calcio. È in lista, perché nel pieno della sua carriera il giocatore ha mostrato un gioco eccellente, che gli ha portato favolosi contratti con i club. Si potrebbe segnalare la Coppa del Mondo FIFA 2006, quando Pirlo è stato nominato migliore in campo per tre volte, compresa la finale. Questi risultati gli hanno portato il Pallone di bronzo. Nel 2015 Andrea ha ricevuto il titolo di miglior calciatore di età superiore ai 36 anni ed è entrato nella TOP 10 dei calciatori più ricchi d'Italia secondo Forbes.

La lista dei primi tre calciatori più ricchi d'Italia apre Fabio Cannavaro. Il patrimonio netto di Fabio a ottobre 2022 era di 30 milioni USD.

Cannavaro ha oggi 43 anni ed è attualmente l'allenatore della squadra cinese Tianjin Quanjian. È giustamente considerato uno dei migliori difensori di tutti i tempi, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Durante la sua carriera, Fabio ha giocato per giganti del calcio come Napoli, Parma, Inter, Juventus, così come nel gigante spagnolo Real Madrid. Nel 2006, il calciatore ha aiutato la sua nazionale a vincere la Coppa del Mondo FIFA ed è stato soprannominato "Muro di Berlino", che identifica il suo gioco difensivo di alta classe. Inoltre, il 2006 è stato un anno significativo per Fabio, non solo per aver vinto la Coppa del Mondo, ma anche perché in questo anno ha vinto il Pallone d'Oro. È diventato l'unico difensore a vincere il premio nell'ultimo decennio, e solo il terzo nella storia, prima di lui solo Franz Beckenbauer e Matthias Summer hanno ricevuto il Pallone d'Oro. Secondo Forbes anche Fabio Cannavaro è inserito nella lista dei calciatori più ricchi d'Italia.

Al secondo posto nella lista dei calciatori più ricchi d'Italia c'è Francesco Totti. Il patrimonio netto di Totti a ottobre 2022 era di 33 milioni USD.

Al momento, il quarantenne Totti ha smesso di giocare ed essere il capitano della Roma. Per questa squadra di calcio, il giocatore ha giocato per tutta la sua carriera calcistica e non l'ha mai cambiata. Ha giocato in diversi ruoli chiave, come seconda punta, come attaccante o come esterno. Totti ha tanti premi, ma prima di tutto ha un record di 11 Oscar del Calcio. Totti ha dimostrato che si può giocare a calcio a 40 anni ed essere ancora utili come a 19 anni e all'apice della carriera. Avrebbe potuto continuare a giocare ma ha scelto di riposare e nel 2017 ha salutato al club. Francesco Totti è uno dei dieci calciatori più ricchi d'Italia secondo Forbes.

Mario Barwuah Balotelli è il leader della lista dei calciatori più ricchi d'Italia. Il patrimonio netto del calciatore a ottobre 2022 era di 40 milioni USD.

Si può dire molto sul giocatore italiano di 32 anni, perché oltre al suo gioco brillante, mostra sia il suo carattere che la sua natura scandalosa. Ora Mario gioca per la squadra di calcio del Nizza in League 1. Inoltre, nonostante tutte le sue oltraggiose buffonate in campo, il giocatore è comunque invitato a difendere i colori della Squadra Azzurra. Mario è anche un calciatore che ha giocato per due club della Premier League, ovvero Manchester City e Liverpool. Nel gioco mostra molta pressione, gioca in modo aggressivo e molto pericoloso, soprattutto in secondo piano. La sua fortuna non si limita solo ai contratti di calcio, poiché spesso pubblicizza marchi famosi come Nike, che gli portano anche non pochi profitti. Nel 2010, Balotelli è stato nominato e ha vinto il Golden Boy Award. Al momento, secondo Forbes, il giocatore è nella TOP 5 dei calciatori più ricchi d'Italia.

