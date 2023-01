Volley, Serie C. E' trionfo per la Vigo Albenga nel big match contro il Celle Varazze

Una sola squadra era riuscita ad avere la meglio sulla Vigo Albenga, il Celle Varazze aveva superato in rimonta nel girone d’andata le ingaune 3 a 2, facendo così crollare l’imbattibilità biancoblù. Nella terz’ultima gara di campionato, la squadra di coach Siccardi si è voluta rifare, battendo le civette 3 a 1 sul campo di casa, conquistando tre punti fondamentali nel proprio cammino.

Nella magnifica cornice di pubblico del Palaleca, che ha visto sugli spalti anche il sindaco della città di Albenga Riccardo Tomatis, le biancoblù hanno mostrato la propria forza, conquistando un successo magnifico.

Il primo set è di Vernetti e compagne, poi qualche errore di troppo regala il punto alle ragazze di coach Lamballi nel secondo set. I giusti cambi e un gruppo affiatato ha saputo rispondere alle difficoltà, vincendo i due successivi set e conquistando la sfida per l’apoteosi dei presenti.

“C’è grande soddisfazione in tutta la società per questa vittoria, non tanto per la qualità del gioco, che in questi casi non è mai il più spettacolare, ma per il successo di squadra” – commenta il tecnico Giordano Siccardi – “Nei momenti di difficoltà chi è subentrata ha dato il suo contributo, queste ragazze sarebbero titolari in molte squadre di questa categoria. Inoltre sono orgoglioso del grande entusiasmo sugli spalti, vedere il palazzetto pieno non può che rendere felici. Non abbiamo solo giocato a pallavolo, ma abbiamo regalato emozioni ai presenti e se queste sono le premesse, il futuro non può essere che roseo”.

VIGO ALBENGA – CELLE VARAZZE VOLLEY 3-1 (25-22 / 19-25 / 25-15 / 25-19)