"Alassio Break in Love": weekend a prezzi speciali per festeggiare l’amore nella Città degli Innamorati

Torna “Alassio Break in Love”, il tuo weekend romantico in riva al mare a un prezzo speciale.

Per il mese di febbraio, prenota una meravigliosa fuga d’amore nella Città degli Innamorati, per vivere esperienze da sogno con la tua dolce metà grazie a un’offerta pensata per te e a una fantastica Gift Box in omaggio del valore di 120 euro.

Scegli l’hotel tra quelli che hanno aderito all’iniziativa attraverso il portale https://www.visitalassio.eu/break-in-love/ , prenota il tuo weekend d’amore e, al tuo arrivo troverai ad attenderti una Gift Box con un contenuto speciale: la dolcezza dei rinomati Baci di Alassio, una cartolina digitale dei propri scatti da inviare gratuitamente dalla Città degli Innamorati; un voucher sconto di 40 euro per un brindisi e una cena romantica nei ristoranti convenzionati; un voucher sconto di 30 Euro per trattamenti presso le Spa convenzionate; un voucher sconto di 30 euro per lo shopping nei negozi del Consorzio “Un Mare di Shopping” e un voucher per un tour romantico, seduti comodamente su bici innovative e accompagnati da una guida turistica che vi farà scoprire i luoghi più caratteristici della città, sulle tracce della principessa Adelasia e della sua fuga d’amore, cui la leggenda fa risalire la nascita di Alassio.

Per rendere ancora più indimenticabile il soggiorno nella Città degli Innamorati, “Alassio Break in Love” è anche “Saldi in Love”, l’iniziativa che ti permette nella giornata di domenica 12 febbraio, di scegliere il regalo di San Valentino con offerte da sogno in numerose boutique, a passeggio tra le vie dello shopping del famoso “budello” della città e non solo.

Infine, animazione romantica per le vie del centro il 12 febbraio e un gigantesco cuore gonfiabile posizionato in Piazza Matteotti, proprio accanto alla scritta "Love" a caratteri cubitali, per immortalare con un selfie ricordo il proprio amore e il proprio soggiorno nella Città degli Innamorati.

L’offerta “Alassio Break in love è valida per il tutto il mese di febbraio nei giorni 3-5, 10-12, 13-15, 17-19, 24-26, per un soggiorno minimo di 2 notti.