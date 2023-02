Volley, Under 13. L'Albenga Volley Blu resta dal sola al comando

Un nuovo brillante successo per l’Under 13 Blu dell’Albenga Volley, le ragazze guidate da coach Pezzillo superano 3 a 0 il Maremola Volley e restano al comando in solitaria dopo la seconda giornata.

“Sono estremamente felice per la prestazione delle ragazze” – commenta l’allenatrice biancoblù – “Pensavamo di non essere all’altezza dopo la sconfitta con lo stesso risultato di settembre, invece siamo sempre state padrone del match. Stiamo iniziando a giocare a pallavolo come quella dei “grandi”, il lavoro che stiamo facendo in palestra si sta vedendo e questo è un piccolo premio. Dobbiamo continuare su questa strada, perché quella giusta”.

La prossima sfida sarà il 21 febbraio sul campo del San Pio X Pallavolo Loano.