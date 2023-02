"Una vita per il nuoto artistico", Patrizia Giallombardo sarà premiata in Sala Rossa a Savona

Domani, alle 16.30 , nella Sala Rossa del Comune di Savona, sarà conferito a Patrizia Giallombardo, Commissario Tecnico della Nazionale di Nuoto Artistico italiana il premio “Una vita per il nuoto artistico”.





Il premio “Una Vita per …” è stato istituito dal Soroptimist International Club di Savona nell’anno 1986/87 per celebrare le personalità femminili eccellenti della città e della provincia che si sono distinte per la loro particolare dedizione alla professione svolta, così da averne fatto lo scopo della loro vita, ed è stato conferito, fra le altre, alla soprano Renata Scotto ed alla scultrice Renata Cuneo.





“Quest’anno” - spiega la presidente del club, Fiorenza Giorgi – “abbiamo scelto Patrizia Giallombardo come artefice dalle conquiste, mai prima ottenute dall’Italia, nell’ambito del nuoto artistico nonché per la sua eccezionale efficienza e per la determinante azione svolta nella sua vita di eccellente allenatrice della formazione delle atlete sincro italiane.”.

A presentare il Commissario Tecnico Giallombardo sarà la giornalista Laura Sicco, mentre a consegnarle il premio sarà Vanna Naretto, Vice presidente nazionale del Soroptimist International d’Italia