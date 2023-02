Volley, Under 16. Nuovo doppio successo per l'Albenga Volley di coach Di Vicino

Non si ferma la corsa delle ragazze dell’Albenga Volley di coach Di Vicino, arriva un nuovo doppio successo in Prima Divisione e Under 16.

Nella giornata di sabato è un secco 3 a 0 quello maturato sul campo del Celle Varazze, che vale per un’altra settimana il primato in classifica in compagnia di Sabazia Vadogateway e New Volley Valbormida.

Risultato fotocopia anche nel campionato di categoria dove la formazione blu centra il settimo sigillo consecutivo. A cadere è il Finalmarmola Bianca, un risultato che quindi lancia al meglio le biancoblù in vista del big match di domenica sul campo della seconda della classe Albisola Pallavolo.