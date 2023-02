Atletica Val Lerrone: podio sfiorato a Ronco Scrivia per Elena Cusato

Trasferta genovese per l'Atletica Val Lerrone,a Ronco Scrivia, per la 2^ prova CDS Regionale di Cross Assoluto, del CDS Regionale Cross Cadetti, del Gran Prix Liguria di cross e prova unica Cds Esordienti 10, valida come Campionato Regionale Individuale per tutte le categorie.