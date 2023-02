Volley, Andora. In campo anche l'U13 maschile e l'U12 mista

Giovani leve crescono in casa Andora Volley, negli ultimi giorni hanno infatti fatto il loro esordio le squadra dell’Under 13 maschile e dell’Under 12 mista.

Doppia sfida per l’U13, nel 3x3 i giovani biancoblù hanno affronta le squadre del Bordighera e del Mazzucchelli. Incontri che hanno permesso di capire il livello di preparazione e hanno dato indicazioni su cosa provare a migliorare.

L’U12 è invece scesa in campo in amichevole contro il Diano Marina, sfida che ha convinto le allenatrici Ammendola e Baldi, coadiuvate nel lavoro da coach Caramello: “Per tanti ragazzi è la prima esperienza in campo a 6, ma nonostante l’emozione del momento sono riusciti a far vedere il frutto del lavoro di questi mesi. Tra poco inizierà il loro campionato e non vediamo l’ora di vederli in campo”.