Vela, classe Star: riprendono le prove del Trofeo Invernale di Varazze

A Marina di Varazze la stagione della vela continua sabato e domenica 19 febbraio 2023, con la quinta e sesta giornata di prove della Classe Star, organizzata dalla Lega Navale Italiana, sezione di Varazze, che ha deciso di puntare sulla classe velica più vecchia del mondo: la Classe Star, che si articola su 5 weekend tra novembre 2022 e aprile 2023, cui si va ad aggiungere un weekend a maggio 2023 dedicato al Campionato di Distretto, con importanti eventi collaterali.

I primi tre equipaggi nella classifica provvisoria dopo 6 prove: 1° - SDM di De Bernardi Stefano e Francesco, Circolo Vela Orta; 2° - Dominique di Magni Roberto, Pozzi Giovanni, LNI Mandello Del Lario; 3° - Astar di Pedone Angelo e Alberto, Lega Navale Varazze.

“La Classe Star è un piccolo grande sogno cui lavoriamo da tempo” spiegano Elio Spallarossa, presidente della Lega Navale Italiana, sezione di Varazze e Piero Ornolio, coordinatore delle regate. “Si tratta di una classe storica nel vero senso del termine visto che nacque nel lontano 1911 e con cui la Città di Varazze vanta, tra l’altro un particolare legame: i Cantieri Baglietto, storico marchio nato a Varazze, hanno realizzato numerosi scafi a cavallo delle due guerre, un legame che non mancheremo di ricordare. Dalla Star sono passati i più grandi campioni del mondo, da Paul Cayard a Torben Grael e, per citare una vittoria più che recente, ricordiamo il neo Campione del Mondo, fresco di Trofeo negli Stati Uniti: l’italiano Diego Negri. Generalmente questi campionati si disputano nelle zone dei laghi, facilmente frequentate da sportivi internazionali, o in altre regioni di Italia, più a Sud. Portare la Classe Star in Liguria sarà certamente interessante anche dal punto di vista turistico. Le nuove generazioni di velisti avranno l’opportunità di conoscere una classe diversa, a loro meno nota forse, ma che sa regalare grandissime emozioni. Le condizioni meteo sono certo più imprevedibili rispetto a quelle lacustri, siamo certi, insomma, che il divertimento non mancherà.”

Per questa prima edizione sono attese una ventina di barche non solo dalla Liguria e dal Nord Italia, ma anche dalla Svizzera e dalla Francia: Marina di Varazze è una location ideale, dove potranno trovare occasione di svago e divertimento anche amici e familiari dei regatanti, ben collegata e comoda da raggiungere.

“L’iniziativa della Lega Navale Italiana è un’importante occasione per aggiungere linfa agli eventi sportivi invernali: nel Ponente Ligure è proprio questa la stagione migliore per le regate e siamo certi che, per i partecipanti, trovare un ambiente accogliente e dotato di tutti i servizi, contribuirà a rendere ancora più confortevoli e piacevoli weekend di gara” spiega il vice direttore di Marina di Varazze Italo Bogliolo.