Calcio. Serie D: D'Iglio disegna l'arcobaleno perfetto e il Vado centra il quarto successo di fila, Stresa battuto 1-0

VADO - STRESA 1-0 (48' D'Iglio)

FINISCE QUI LA SFIDA! QUARTO SUCCESSO DI FILA PER IL VADO, CHE SUPERA 1-0 LO STRESA GRAZIE ALLO SPLENDIDO GOL DI D'IGLIO A INIZIO RIPRESA.

96' giallo per Manno, ultimi disperati assalti dello Stresa

95' ancora due giri di lancetta, Fresia senza fretta è pronto al rinvio dal fondo dopo un'azione prolungata, senza esito, dei piemontesi

93' crampi per Bane, si allungherà di qualche secondo un recupero già corposo

92' ammonito per proteste il mister dello Stresa, ultime battute di un match che il Vado vuole mettere in ghiaccio

90' saranno addirittura sette i minuti di recupero, decisione che lascia qualche dubbio

88' è il turno di Manno, fuori Di Renzo. Rimane senza punte di peso la formazione di casa

86' De Bode commette fallo in attacco sul corner battuto dal solito D'Iglio, sulla ripartenza rischia qualcosa di troppo la difesa rossoblu, che liscia la sfera sul cross dalla destra di Marra

83' vuole chiudere la partita il Vado, che sta alzando nuovamente il proprio raggio d'azione. Occhio però alle ripartenze dei piemontesi, che vogliono restare aggrappati al match fino alla fine

80' Ghigliotti per Codutti, altra sostituzione tra le fila di casa

78' altra girandola di cambi: nel Vado entra Castiglione al posto di Lo Bosco, forze fresche a centrocampo per Didu

76' velenosa traiettoria di Marra, Fresia è attento e devia in angolo con un ottimo intervento

75' punizione interessante a favore dello Stresa, De Bode in ritardo su Barranco, Aloise estrae anche il giallo

71' ed è proprio il terzino rossoblu ad andare al cross dopo il suggerimento in profondità di Capra, pallone troppo forte che Lo Bosco non riesce ad indirizzare verso lo specchio

69' tocca a Casazza, Didu richiama in panchina Spanu

67' una novità anche in casa Stresa: Fradelizio rileva Ferri

66' entra Castelletto per Capano, ottima la prova dell'ex Novara, che ha speso davvero tanto dal punto di vista fisico

62' Barranco dal limite conclude con il destro, la palla carambola addosso a De Bode prima di terminare docile tra le braccia del giovane estremo difensore rossoblu classe '05

61' fa tanta fatica lo Stresa a rendersi pericoloso dalle parti di Fresia, la squadra di Nicoli sta cercando di alzare il baricentro dopo la rete subita, ma sono poche le idee dalla trequarti in su

57' Lo Bosco premia la sovrapposizione di Spanu, cross in mezzo leggermente lungo per la testa di Di Renzo, che non riesce ad arrivare sul pallone per questione di centimetri

56' ci prova direttamente da centrocampo D'Iglio, ma il numero uno ospite, leggermente fuori dai pali, controlla senza problemi la parabola del regista ex Chieri

50' sulle ali dell'entusiasmo la squadra di casa, Codutti trova Di Renzo in area, girata col mancino deviata in angolo dalla difesa piemontese

48' D'IGLIO! IL VANTAGGIO DEL VADO! Il centrocampista rossoblu disegna una traiettoria perfetta che beffa Taliento, punizione impeccabile che porta meritatamente avanti la formazione di Didu

47' punizione dal limite a favore del Vado, atterrato Capra proprio all'ingresso dei sedici metri

47' Codutti spinge forte a destra trovando il tiro dalla bandierina sul cross deviato da Gerevini in scivolata

46' si riparte!

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo sul parziale di 0-0. Più Vado che Stresa, ma i rossoblu non hanno trovato la via del gol nonostante un Lo Bosco particolarmente pimpante. Non al top Capra e Di Renzo, tra poco il racconto del secondo tempo

45' tre minuti di recupero

43' Argento ritenta la via del gol con un rasoterra questa volta più insidioso che viene respinto da un giocatore rossoblu

42' sta provando ad uscire dal guscio lo Stresa in questo finale di tempo, il Vado non è riuscito fin qui a concretizzare la notevole mole di gioco creata

38' si sgancia frequentemente Ropolo nel tentativo di creare superiorità numerica sul centro sinistra, rimane più in copertura l'altro braccetto Bane

34' problema alla caviglia destra per Fimognari, Nicolini inserisce al suo posto Roma

29' per dovere di cronaca registriamo anche la prima conclusione dello Stresa con Argento, sfera direttamente oltre il recinto che delimita il "Chittolina"

28' doppio tiro dalla bandierina per i rossoblu, De Bode vola in cielo sul traversone di D'Iglio, ma la sua sponda a cercare Bane viene letta senza problemi dal portiere dei piemontesi

26' altra occasione per il Vado: Spanu trova la testa del solito Lo Bosco appostato al limite dell'area piccola, preciso stacco aereo che termina di poco a lato

21' si prende un'ammonizione, forse evitabile, anche Lo Bosco, che commette ostruzione sul portiere Taliento pronto a far ripartire l'azione con le mani

20' ammonito Ferri, fallo tattico su Capano lanciato in ripartenza

18' Capano mette in mezzo un pallone invitante che Lo Bosco addomestica col petto, sinistro a seguire di prima intenzione che sibila alla sinistra di Taliento. Applausi del "Chittolina" per la giocata del capitano rossoblu

16' ci prova anche Di Renzo dai ventidue metri, pallone fuori misura che si perde sul fondo.

12' ancora Capano dalla distanza, questa volta con il destro: Taliento in tuffo dice nuovamente di no all'ex centrocampista del Novara

10' dai e vai al limite tra Capra e Di Renzo, l'ex Finale non riesce poi ad arrivare sul suggerimento del numero dieci rossoblu, ma continua a premere la squadra di Didu

8' Capano da fuori area lascia partire un violento rasoterra mancino, prima deviato da un difensore piemontese e poi respinto in tuffo dal portiere Taliento, bravo a recuperare la posizione dopo il tocco del proprio compagno di squadra. Subito in partita il Vado, avvio incoraggiante da parte dei padroni di casa

4' primo squillo rossoblu con il traversone di Ropolo a pescare Lo Bosco al limite dell'area piccola, conclusione di prima intenzione che si spegne contro il montante che sorregge la rete alle spalle del portiere Taliento

3' Didu si affida ancora alla difesa a tre, con Bane, De Bode e Ropolo a protezione di Fresia; in mediana c'è Capano al fianco di D'Iglio, intoccabile il trio offensivo Capra-Lo Bosco-Di Renzo

1' il signor Aloise comanda l'inizio del match! Completo bianco per il Vado, tenuta nera per lo Stresa

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Fresia; Bane, De Bode, Ropolo; Codutti, D'Iglio, Capano, Spanu; Capra; Di Renzo, Lo Bosco

A disposizione : Ascioti, Tinti, Castelletto, Manno, Ghigliotti, Casazza, Castiglione, Mele, Bingo

Allenatore : Didu

STRESA: Taliento, Gerevini, Tordini, Marra, Barranco, Gioria, Ferri, Argento, Grechi, Fimognari, Soplantai

A disposizione : Galli, Graziano, Cento, Colantonio, Fradelizio, Roma, Lorenzi

Allenatore : Nicolini

Arbitro: Aloise di Lodi

Assistenti: Rucco di Brescia e Perrella di Crema