Calcio, Coppa Italia. Inizia la fase nazionale per l'Imperia, un'opportunità per i nerazzurri ma anche per tutte le squadre liguri

Ragionare gara per gara è un po' il mantra in casa Imperia.

Ora è ancora troppo presto per capire su quale competizione concentrare tutte le proprie energie per provare a rincorrere la promozione in Serie D.

Al netto della via da percorrere, l'aspetto più confortante è arrivato dallo spirito visto in campo a Borzoli, con la vittoria all'esordio per mister Solari in casa della Sestrese; l'impegno odierno contro l'Alba rappresenterà una nuova cartina tornasole sullo stato di forma dei nerazzurri.

Il risultato della prima sfida, con la sconfitta dei piemontesi in casa del Cast Brescia, regala una buona opportunità ai ponentini: anche un pareggio garantirebbe la possibilità di qualificazione al Ciccione, tra sette giorni, a patto di battere i lombardi.

Discorsi futuri e futuribili, per i quali si avranno le idee più chiare dopo la sfida delle 15:00 ad Alba.

Un'occhio all'Imperia lo lanceranno anche buona parte dei dilettanti liguri: nel caso di vittoria del trofeo nazionale da parte della portacolori regionale, si libererebbe infatti un posto in più in ottica playoff.

Virga, squalificato domenica scorsa, torna a disposizione della squadra mentre gli assenti saranno Morchio, Panaino e Polisena.

Elenco Convocati: