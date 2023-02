Calcio, Le semifinali di Coppa Liguria di Prima e Seconda Categoria. Si parte con Pontelungo - Pra e S. Ketzmaja - Argentina Arma

Sono stati ufficializzati gli abbinamenti di Coppa Liguria.

Per quando concerne la Prima Categoria il Pontelungo giocherà la gara di andata in casa, mentre l'Atletico Argentina, nel tabellone di Seconda l'Argentina farà visita al San Teodoro Ketzmaja.

Gli abbinamenti.

SEMIFINALI COPPA LIGURIA DI PRIMA CATEGORIA

Semifinale S1: Pontelungo 1949 – Pra F.C.

Semifinale S2: San Cipriano – Colli Ortonovo

Andata: mercoledì 01 marzo 2023

Semifinale S1: Pontelungo 1949 – Pra F.C.

Semifinale S2: Colli Ortonovo – San Cipriano

Ritorno: mercoledì 15 marzo 2023

Semifinale S1: Pra F.C. – Pontelungo 1949

Semifinale S2: San Cipriano – Colli Ortonovo

Modalità Tecniche: Sarà dichiarata vincente di ciascun accoppiamento la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente.

COPPA LIGURIA DI SECONDA CATEGORIA

Si riporta, a seguire, l’esito del sorteggio per determinare l’ordine di svolgimento delle semifinali della manifestazione tenutosi in data odierna come da C.U. 61 del 23.02.2023:

Andata: mercoledì 08 marzo 2023

Semifinale S1: San Teodoro Ketzmaja – Argentina Arma

Semifinale S2: Panchina - Corninglianese

Ritorno: mercoledì 22 marzo 2023

Semifinale S1: Argentina Arma - San Teodoro Ketzmaja

Semifinale S2: Corniglianese - Panchina

Modalità Tecniche: sarà dichiarata vincente di ciascun accoppiamento la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente.