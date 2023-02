Calcio, Savona. La precisazione del presidente Cittadino su Porta: "Il suo ingaggio testimonia la nostra voglia di investire"

Dopo le dichiarazioni di Carlo Porta di ieri sera al nostro quotidiano, il presidente Massimo Cittadino ha voluto immediatamente chiarire la propria posizione in merito all'ingaggio del portiere biancoblu.

"Conosco il curriculum di porta e so bene quanto le sue prestazioni siano state determinanti per permettere al Savona di incamerare buona parte dei punti che ha.

Non so quante altre società di Prima Categoria in Italia abbiano un portiere con un ingaggio come il suo, ma ciò testimonia la volontà della società di investire in giocatori di alto profilo, con un rendimento in campo proporzionale all'ingaggio stesso.

Per questo motivo determinati giocatori sono stati tagliati nei mesi scorsi, per il mancato apporto in rapporto al loro costo.

Lo ripeto ancora una volta, lasciare la Prima Categoria è una priorità: sto dando tutto me stesso per riuscire a concludere una fusione e riportare i biancoblu dove meritano".