Pallanuoto, Coppa Italia. la RN Savona chiude quarta, la finalina va al Brescia

La BPER Rari Nantes Savona ha perso con l'A.N. Brescia, nella piscina “Paganuzzi” di Genova, l’incontro valevole per la Finale 3°/4° posto della Final Eight della Coppa Italia di Pallanuoto 2022/2023.

14 a 8 è stato il risultato finale della partita in favore della squadra lombarda.

Da segnalare che la Rari ha giocato senza il capitano, Valerio Rizzo, ancora infortunato.

La Rari conclude così la sua avventura in Coppa Italia al 4° posto.

Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà con la 19^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 in programma sabato 4 marzo.

I biancorossi saranno impegnati nella piscina“Zanelli” di Savona con la Pro Recco. L’incontro avrà inizio alle ore15,00.





Questo il tabellino della partita.



BPER R.N. SAVONA – A.N. BRESCIA 8 – 14

Parziali (1 – 1) (2 – 5) (3 – 5) (2 – 3)



TABELLINO

Formazioni

BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi 1, Patchaliev 1, Giovanetti, Panerai 2, Urbinati, Caldieri, Bruni 1, Campopiano 1, Guidi 1, Durdic, Lanzoni 1, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.



A.N. BRESCIA: Tesanovic, Dolce 1, Presciutti C. 2. Gianazza, Lazic, Vapenski, Renzuto Iodice 3 (di cui 1 su rigore), Kharkov 1, Alesiani 1, Luongo 3, Di Somma 3, Gitto, Baggi.

Allenatore Alessandro Bovo.



Arbitri: Raffaele Colombo di Como e Bruno Navarra di Roma.



Giudice Arbitro: Domenico De Meo di Cagliari e Emanuele Costa di Santa Margherita Ligure.



Superiorità numeriche:

BPER R.N. SAVONA: 5 / 9 + 1 rigore non realizzato.

A.N. BRESCIA: 9 / 15 + 1 rigore realizzato.



Note:



Usciti per 3 falli: A 6’02” dalla fine del 3° tempo Urbinati (Savona); a 2’17” dalla fine del 3° tempo Panerai (Savona); 6'56” dalla fine del 4° tempo Caldieri (Savona).



A 3'13” dalla fine del 1° tempo Durdic (Savona) ha sbagliato un rigore (traversa).

Nel 3° tempo il Savona sostituisce in porta Nicosia con Da Rold.