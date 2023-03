Volley, Serie D maschile. Pallavolo Albisola, primato confermato. Presciutti e Bottino in coro: "Testa all'Admo" (VIDEO)

Grandissimo campionato quello di Serie D maschile per i ragazzi della Pallavolo Albisola, che grazie al 3-0 contro il Tre Stelle Villaggio si mantiene in testa con l'Admo Volley ad una settimana dallo scontro diretto in trasferta.

La squadra di coach Elvio Ferrari ha vinto ben 11 dei 13 match disputati e si trova al primo posto a quota 34 punti insieme ai genovesi.

Luca Presciutti e Massimiliano Bottino commentano il successo convincente di domenica scorsa: "Abbiamo disputato una grande partita, ma ora la nostra testa deve essere solo all'Admo Volley. Andremo in terra genovese per prenderci la vetta della classifica e staccarli".