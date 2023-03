Calcio, Eccellenza. Lavagnese - Albenga, a voi il palcoscenico, la webcronaca dal Riboli

LAVAGNESE - ALBENGA 0-0

46' termina il primo tempo, 0-0 al Riboli

45' ci sarà un minuto di recupero

44' punizione laterale, salta di testa Righetti, sfera alta di poco

43' ammonito anche Barisone, da qualche minuto l'Albenga fa fatica a distendersi. Sale di giri la Lavagnese

38' giallo per Mariani, la punta perde palla e poi strattona il proprio avversario

35' partita molto impastata in questi minuti. Si lotta palla su palla ma con poco costrutto

25' Albenga vicina al vantaggio, colpo di testa imperioso di Sogno, la traiettoria non incrocia però lo specchio di Adornato

22' sull'azione seguente la difesa dell'Albenga si perde Righetti, la palla è però leggermente alta e la punta di Ruvo non riesce a imprimere la giusta traiettoria

21' angolo guadagnato da Magonara, l'ex Vado viene chiuso da De Benedetti

16' blocca Radu il debole colpo di testa di Righetti. Partita assolutamente piacevole

15' in questo avvio è l'Albenga a fare la partita, i levantini agiscono in ripartenza

14' Grandoni dai 30 metri, Adornato si allunga ma non deve intevenire

12' palla preziosa per Thomas Graziani in area, l'attaccante ingauno viene però contrato sul più bello.

10' il primo giallo è per Garbarino, fallo in ritardo su Garbarino. A terra poco dopo Gargiulo, Comito non prende provvedimenti

8' 4-4-2 per l'Albenga. I gemelli Graziani sugli esterni con Mariani e Sogno punte, Garibbo e Grandoni dirigono il traffico in mediana. 3-5-2 canonico per la Lavagnese

7' anche Mariani va giù nell'area della Lavagnese, Comito lascia correre ad ampi gesti

6' piccolo infortunio per Radu in uscita, si riparte dopo qualche secondo di stop

2' subito Gabriel Graziani a terra in area, forti le proteste ingaune

1' si parte!

PRIMO TEMPO

LAVAGNESE: Adornato, Kruhs, Magonara, Avellino, Zavatto. Romanengo, Garbarino, Berardi, Righetti, Lombardi, Mendes.

A disposizione: Massa, Sanguineti, Vianson, Profumo, Marcattili, Orvieto, Lupo, Camara, Lauro.

Allenatore: Ruvo

ALBENGA: Radu, Barisone, Mastrippolito, Garibbo, Gargiulo, De Benedetti, T. Graziani, Grandoni, Sogno, G. Graziani, Mariani.

A disposizione:Scalvini, Gibilaro, Giudice, Moi, Scarrone, De Boni, Favara, Beluffi, De Sousa.

Allenatore: Buttu

Arbitro: Comito di Messina

Assistenti: Biase e Nicastro di Genova