Giudice Sportivo, Promozione. Confermata la squalifica a Carparelli, multa per l'Ospedaletti

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 5/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 200,00 OSPEDALETTI CALCIO

Per il comportamento di alcuni propri sostenitori che, al 17' del secondo tempo, in occasione della seconda segnatura della squadra ospite, lanciavano, da una porzione laterale della tribuna, una pietra delle dimensioni del pugno di una mano, che non colpiva nessuno e finiva distante dai calciatori. Il capitano della squadra locale, dopo che il ddg gli faceva notare l'accaduto, si recava sotto la porzione di tribuna da cui era partito il lancio ed intimava alle persone di smetterla; successivamente, si recava dal presidente della società, che si trovava fuori dal tdg, avvisandolo dell'accaduto. Dopo pochi minuti i sostenitori si allontanavano dalla porzione di tribuna (sanzione attenuata per il fattivo intervento del capitano e della società).

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 13/ 4/2023

CUGINI RICCARDO (MAROLACQUASANTA)

Durante l'intervallo, invitato da un AA a far indossare le maglie ai calciatori in panchina, gli rivolgeva espressioni ingiuriose e gravemente irriguardose, ed, in tono di minaccia, arrivava a pochi cm di distanza dal suo volto, con la mano alzata; lo inseguiva, poi, fin dentro lo spogliatoio ed uscendo solo doposvariati inviti (infrazione rilevata da parte di un AA).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/ 4/2023

MONTEGGI FILIPPO (BORZOLI)

AMMONIZIONE (I INFR)

BAZZOLI ALDO (OSPEDALETTI CALCIO)

ALLENATORI SQUALIFICA PER DUE GARE

CANNIZZARO ALESSIO (BORZOLI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PLICANTI LORENZO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

OLIVA MICHELE (SAN DESIDERIO)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GALIANO MANUEL (NEW BRAGNO CALCIO)

colpiva un avversario al volto, con un lieve schiaffo, senza conseguenze lesive

FERRARI LUCA (OSPEDALETTI CALCIO)

Dopo essere stato colpito al volto con un lieve schiaffo da un avversario, reagiva colpendolo con un calcio all'anca, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DEGANO ANDREA (FOLLO FOOTBALL CLUB)

DE SIMONE ANDREA (SAMPIERDARENESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIORDANO RAFFAELE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

PIERONI ANDREA (FOLLO FOOTBALL CLUB)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

SPALLAROSSA TOMMASO (SERRA RICCO 1971)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

AURELLIO VALENTINO (BAIA ALASSIO CALCIO)

VIGIANI MATTIA (CADIMARE CALCIO)

MORETTI LUCA (CARCARESE)

REVELLO ALESSANDRO (CARCARESE)

GIANNARELLI MARCO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

DE MATTEIS SIMONE (GOLFO DIANESE 1923)

BOSCHI MATTEO (MARASSI 1965)

CARPARELLI MARCO (SOCCER BORGHETTO)

CRISTIANI OMAR (TARROS SARZANESE SRL)

CARDINI ANDREA (VALLESCRIVIA 2018)

MOSCA ALESSANDRO (VALLESCRIVIA 2018)

REA ALFONSO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

ODASSO JACOPO (BAIA ALASSIO CALCIO)

TRAVERSARO LORENZO (CAPERANESE 2015)

MRAHI SAMMIR (GOLFO DIANESE 1923)

SCANO LUCA (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VOLPE MICHAEL (BORZOLI)

MATHIBEDI OLEBOGENG TEBOG (CADIMARE CALCIO)

SICURO FRANCESCO (CADIMARE CALCIO)

OSES JUAN PABLO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

SANVITO EDOARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CASASSA VIGNA LORENZO (GOLFO DIANESE 1923)

SCARANTINO FEDERICO (LITTLE CLUB JAMES)

BEDINI MATTEO (MAGRA AZZURRI)

BOUHRAME AMINE (MAGRA AZZURRI)

GIANNINI TOMMASO (MAGRA AZZURRI)

RUSSO GIANLUCA (OSPEDALETTI CALCIO)

PILI FILIPPO (PIETRA LIGURE 1956)

TRAVERSO MARCO (SAMMARGHERITESE 1903)

DALESSIO FILIPPO (SAN DESIDERIO)

MARRA FERRARI MATTEO (SAN DESIDERIO)

GIGLIO MATTIA (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (XII INFR)

GALLO MATTEO (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE (XI INFR)

MAXENA FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CAMERA LORENZO (BORZOLI)

TARTARINI MATTIA (MAROLACQUASANTA)

YMERI ARTURO (PRAESE 1945)

DE MATTEI ALESSIO (SERRA RICCO 1971)

RANASINGHE SAMUELE (SERRA RICCO 1971)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (SOCCER BORGHETTO)

FILIPPONE TOMMASO (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (VII INFR)

GRIFFINI ANDREA UGO (BAIA ALASSIO CALCIO)

CRISCUOLO GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)

MOLLO GIANFELICE (LEGINO 1910)

SEMPERBONI ROBERTO (LEGINO 1910)

STABILE ALESSIO (PRAESE 1945)

DI LORENZO MATTEO (SOCCER BORGHETTO)

MARRANI EMANUELE (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CROCE SAMUELE (CARCARESE)

BONIFAZIO MATTEO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

ANTONELLI DAVIDE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

FALSINI FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)

PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)

CALVINI GIACOMO (OSPEDALETTI CALCIO)

TONAZZINI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (III INFR)

ARDINGHI GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)

BOGGIANO MARCO (CAMPESE F.B.C.)

GAGLIARDI ALESSIO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

PALAGI STEFANO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

BAGLIANO LEONARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CAPPANNELLI MARCO (LEGINO 1910)

DEFILIPPI MATTEO (LEVANTO CALCIO)

BOSSI FEDERICO (MARASSI 1965)

MARCHESINI PAOLO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

RAPETTI SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

MORANI DARIO (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

BELATTI FABIO (CADIMARE CALCIO)

SERHIIENKO OLEKSII (CELLE VARAZZE F.B.C.)

DELLATOMMASINA LUCA (FOLLO FOOTBALL CLUB)

PANNONE ANTONIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

BOERO TOMMASO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

BELTRANO TOMMASO (MAROLACQUASANTA)

ALASIA ANDREA (OSPEDALETTI CALCIO)

BRAVOCO NICOLO (SAN DESIDERIO)

NERI NICCOLO (TARROS SARZANESE SRL)

BRICCHI FILIPPO (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (I INFR)

GALASSI ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)

NICOLETTI GIACOMOGIOVANNI (BORZOLI)

DELFINO TOMMASO (CARCARESE)

VELATI MATTEO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

GARZOGLIO SAHEL (LEGINO 1910)

NERI FEDERICO (MAGRA AZZURRI)

MENINI MATTEO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

PRAINO ERRI (PIETRA LIGURE 1956)

FARINETTI NICCOLO (SAMPIERDARENESE)

BUCI ARLIND (SAN DESIDERIO)

MESSINA ANDREA (SERRA RICCO 1971)

NARDULLI NICOLAS (SOCCER BORGHETTO)