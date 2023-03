Calcio, Ligorna. Damonte dopo l'interruzione del match con il Sestri Levante: "Dovremo ripartire dalla medesima intensità del primo tempo"

Si conclude anzitempo il big match di Serie D tra il Ligorna e il Sestri Levante. Nel primo tempo il Direttore di gara accusa un infortunio a causa del quale è costretto a decretare la sospensione della sfida, al terzo minuti del secondo tempo, con i Biancoblù meritatamente in vantaggio su calcio di rigore di Gulli.

Il Ligorna entra in campo determinato e trova il vantaggio al 15', quando Gulli trasforma il calcio di rigore concesso dall’arbitro. Al 25' risponde il Sestri con il tiro a giro di Parlanti, ma la palla termina alta sopra la traversa. Al 28' ancora Ligorna, con la conclusione di Di Masi dal cuore dell’area bloccata però dal portiere. Tra il 40' e il 43' doppia conclusione di Dellepiane dal limite dell’area, ma in entrambi i casi il pallone termina di poco a lato. Al 45' ancora Gulli, il quale sfiora la doppietta con un fendente dal limite che però sbatte sul palo. Si va così al riposo sul risultato di 1-0. Dopo tre minuti di gioco nella ripresa la sospensione della gara.

Questo il commento di Loris Damonte: «Noi sapevamo che il Sestri Levante è una squadra fortissima, che fa del ritmo, dell'aggressività e della cattiveria agonistica le loro armi, oltre alla qualità. Abbiamo cercato di pareggiare queste cose e ci siamo riusciti nel primo tempo. Purtroppo poi ci siamo fermati. Quando giocheremo il secondo dovremo provare a fare una ripresa dello stesso livello. Loro sinceramente, me n'ero già accorto all'andata, sono una squadra fortissima. Al di là delle qualità tecnica sono impressionanti. Faccio loro i complimenti perché credo che ormai, scongiuri a parte, abbiano vinto il campionato. Credo che sia meritato perché quando ci giochi contro capisci come mai hanno vinto quasi tutte le partite. Noi dal canto nostro dovremo cercare di completare la missione quando riprenderà la partita».

Questo il commento di Mister Roselli: « Un primo tempo particolare. Sinceramente forse il miglior primo tempo dell'anno, al di sopra di tutte le aspettative. Tutti i giocatori hanno fatto una partita straordinaria. Ma è una cosa abbastanza normale quando giochi contro la prima in classifica, che praticamente ha già chiuso il campionato. Non so se ci hanno preso sottogamba o li abbiamo sorpresi. Una battaglia di poco più di un tempo fatto in maniera esemplare dal Ligorna».

LIGORNA vs SESTRI LEVANTE 1-0 *SOSPESA* (1-0)

RETI: 15' Gulli

LIGORNA: Atzori, Scannapieco, Botta, Bacigalupo, Di Masi, Damonte, Gulli, Dellepiane, Cericola, Gerbino, Garbarino. A disposizione: Caruso, Lipani, Abdelazim, Mancuso, Serra Sanchez, Tassotti, Maresca, Mazzamuto, Rizzo. Mister: Roselli.

SESTRI LEVANTE: Anacoura, Podda, Furno, Pane, Oliana, Troiano, Cominetti (23' Forte), Candiano, Marquez, Raggio Garibaldi, Parlanti. A disposizione: Pucci, Masini, Casagrande, Currò, Cirrincione, Daniello, Rovido, Conti. Mister: Barilari.

ARBITRO: Sciolti di Lecce