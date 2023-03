Pallacanestro Alassio: le triple condannano la Prima squadra, buoni riscontri dagli Under

Trasferta nello spezzino tra la seconda e la terza in classifica. Gli alassini di New Basket Ponente non la affrontano nelle migliori condizioni per le assenze preventivate di Manfredi, Arienti e Giribaldi alla quale si è aggiunta quella dell'ultimo minuto causa influenza di Arrighetti. L'incontro ha visto Follo condurre sempre ma gli alassini, sprofondati anche a meno venti, hanno la capacità e il carattere di tornare in partita anche a meno 6 nell'ultimo quarto però la giornata balistica di Follo, capace di infilare ben 14 triple nell'arco della gara, ha fatto la differenza.