Rugby. Trasferta tosta per il Savona, rotta verso Milano per la sfida all'Amatori Union

Alla conclusione del Campionato di Serie A mancano solo sei giornate di gare, e sembra proprio che la lotta per la salvezza dalla retrocessione sia riservata alle due squadre liguri del CUS Genova e della Pro Recco. L’ultimo club classificato passera’ direttamente in Serie B, la penultima spareggera’ con le altre penultime squadre dei gironi 2 e 3. Si lottera’ probabilmente al punto, pertanto anche conquistare eventuali bonus difensivi e non potrebbero alla fine risultare decisivi per ottenere la salvezza. Non esistono partite facili ovviamente, ma sia il CUS impegnato a Segrate con un rinvigorito Milano, che la Pro Recco la quale gioca al CarliniBollesan con un sorpredente neopromosso CUS Milano, hanno compiti difficili. ma non impossibili da raggiungere! Tra i team seniores in Serie B per il Savona è in programma la proibitiva trasferta di Milano con l’Amatori Union, in piena corsa per la promozione. Nella Serie C nel girone promozione sfide in campo esterno per le due liguri dello Spezia e delle Province dell’Ovest, del resto ormai fuori dalla lotta per salire di categoria, mentre nel girone interregionale, che mette in palio la Coppa Mare & Monti, il derby di Casella fra Amatori Genova e i cadetti del CUS Genova è senza dubbio il piu’ interessante. Proseguono i tornei giovanili e, per le seconde fasi degli Under 17, iniziano altri due gironi.





SERIE A GIRONE 1 – VI G. RITORNO (domenica h. 14,30)

Pro Recco – CUS Milano (Carlini-Bollesan/Genova arb. Vinci F.)

ASR Milano – CUS Genova (Curioni/Segrate (MI) arb. Bonato R.)

Amatori Alghero – Noceto

TK GROUP VII Torino – Parabiago

Parma – PROMOTICA I Centurioni

Biella in sosta.

CLASSIFICA: Parabiago punti 59, Noceto 52, Centurioni 48, CUS Milano 43, Biella 41, ASR Milano 39, VII Torino 37, Parma 34, Alghero 27, CUS Genova e Pro Recco punti 9.

SERIE B GIRONE 1 – V G. RITORNO (domenica h. 14,30)

Amatori&Union Milano - Savona (Crespi/Milano arb. Berra M.)

Amatori Capoterra – Bergamo

Ivrea – Varese

Olbia – Probiotical Amatori Novara

Unione Monferrato – RC Piacenza

Tutto Cialde Lecco in pausa.

CLASSIFICA: Unione Monferrato punti 63, Amatori&Union Milano e Capoterra 58, Lecco 48, Piacenza 40, Bergamo 37, Savona 22, Varese 18, Ivrea 14, Olbia 7, Novara 4.





SERIE C PROMOZIONE GIR. 4 – II G. RIT. (dom. h. 14,30)

Stade Valdotain – Province dell’Ovest (Comunale/Sarre (AO) arb. Sardino A.)

Rivoli – DR FERROVIARIA Spezia (h. 15,00 Natta/Rivoli (TO) arb. Savio P.)

San Mauro – Volpiano

Biella2 – Rho

CLASSIFICA: Rho punti 40, Stade Valdotain 34, San Mauro 25, RC Spezia 21, Rivoli 14, Volpiano 10, Province dell’Ovest e Biella2 punti 6.





SERIE C INTERREGIONALE – II G. RIT. (domenica h. 14,30)

Amatori Genova – CUS Genova2 (Comunale/Casella (GE) arb. Borgo D.)

Alessandria – CUS Piemonte Orientale (h. 15,00 Cabanette/Aessandria arb. Chiarle R.)

Lions Tortona – UR Riviera (Comunale/Alluvioni Cambiò (AL) arb. Barrafranca F.)

CLASSIFICA: CUS Genova Cadetti punti 25, Amatori Genova 22, Tortona 19, CUS PO 15, UR Riviera 11, Alessandria punti 2.





UNDER 19 II FASE/A – II GIORNATA ANDATA

Pro Recco – VII Torino (sab. h. 15,00 Marchesani/Calvari (GE) arb. Grondona M.)

Biella – Unione Monferrato (dom. h. 12,30 Stadio del Rugby/Biella)

CLASSIFICA: VII Torino punti 5, Pro Recco (*), Unione Monferrato (*) e Biella punti 0.

(*): 1 gara in meno





UNDER 17 INTERREGIONALE 1 V G. RIT.

Lainate – Amatori&Union Milano (sab. h. 17,00 Mandela/Lainate (MI) arb. Puricelli A.)

Amatori Genova – CUS Torino (dom. h. 11,30 Comunale/Casella (GE) arb. Franchini F.)

Province dell’Ovest – San Mauro (dom. h. 11,30 Carlini-Bollesan/Genova arb. Catano M.)

Parabiago – Unione Monferrato (sab. h. 17,00 Venegoni/Parabiago (MI) arb. Mangione A.)

CLASSIFICA: Amatori&Union Milano punti 50, Province dell’Ovest 40, Parabiago 35, CUS Torino 34, Amatori Genova e San Mauro 26, Monferrato 17, Lainate punti 4.





UNDER 17 II FASE/A – I GIORNATA ANDATA

Stade Valdotain – U.R.P. Alessandria (sab. h. 16,30 Comunale/Sarre (AO))

Biella – CUS Genova (sab. h. 16,00 Stadio del Rugby/Biella arb. Bettinelli M.)





UNDER 17 II FASE/B – I GIORNATA

Rivoli – Province dell’Ovest2 (dom. h. 13,00 Natta/Rivoli (TO) arb. Dumitru S.)

Cuneo Pedona – Volvera (sab. h. 16,30 Comunale/Cuneo arb. Fasano G.)

Savona – UR Riviera (dom. h. 11,00 Fontanassa/Savona arb. Cassinelli I.)

UNDER 15 II FASE-CONSOLIDAMENTO – XVI GIORN. (SABATO)

A Genova/Carlini-Bollesan h. 17,00 CUS Genova1 vs CFFS Vespe Cogoleto (arb. Costa A.)

A Genova/Carlini-Bollesan h. 18,00 CUS Genova2 vs Amatori Genova vs Province dell’Ovest (arb. Poggi D.)

UNDER 13 II FASE-CONSOLIDAMENTO (SABATO)

A Savona/Fontanassa h. 14,30 (org. Savona Rugby): Savona, Amatori Genova, Reds, Sanremo

A Genova/Carlini-Bollesan h. 14,30 (org. CUS Genova): CUS Genova, CFFS Vespe Cogoleto, Province dell’Ovest, Superba