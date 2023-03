Calcio, Prima Categoria A. Nessuna retrocessione diretta dopo il ritiro dell'Atletico Argentina, si disputeranno solo i play out

Non ci saranno ulteriori retrocessioni dirette nel girone A di Prima Categoria.

La decisione è stata presa dal Comitato Regionale Ligure e ratificata nel comunicato odierno.

Oltre all'Atletico Argentina, ci sarà un'altra squadra che scenderà in Seconda, ma a decretarlo saranno i playout.

La nota del Cr Liguria:

Facendo seguito a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 16.03.2023 in merito all’esclusione dal Campionato della Società A.S.D. Atletico Argentina, si rende noto che il Comitato Regionale Liguria, valutata la situazione di classifica antecedentemente all’esclusione della predetta Società dalla quale risultava che la stessa, di fatto, era da considerarsi praticamente retrocessa al Campionato di Seconda Categoria, ha determinato, al solo fine di tutelare e garantire le altre Società del girone nella corretta applicazione dei meccanismi di promozione/retrocessione, di richiedere al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti una deroga all’Art. 49 NOIF per il Girone “A” del Campionato Regionale di Prima Categoria s.s. 2022/2023. Preso atto del parere favorevole espresso in merito alla suddetta richiesta, viene determinato quanto segue:

Retrocederà al Campionato di Seconda Categoria s.s. 2023/2024 una sola Società rispetto alle due originariamente previste;

L’unica retrocessione sarà definita mediante l’effettuazione dei play out come da regolamento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 27/16 del 20.10.2022.