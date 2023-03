Giudice Sportivo, Prima Categoria: gli squalificati e i diffidati nei cinque gironi liguri

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 18/ 3/2023





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (II INFR)

RAVERA ALESSANDRO (MASONE)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (VII INFR)

MESSINA GAETANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

NOTARO ROSOLINO (PRIARUGGIA G.MORA)

AMMONIZIONE (II INFR)

GERBINO GABRIELE (BOLZANETESE VIRTUS)

FERRARO DAVIDE (SPOTORNESE CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FORLANI MANUEL (BORGORATTI)

QUATTRONE VINCENZO (CA DE RISSI SG)

BONFIGLIOLI GIANMARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ZINGARO ALESSANDRO (BARGAGLI SAN SIRO)

LONGO FRANCESCO (BOLZANETESE VIRTUS)

QUATTRONE VINCENZO (CA DE RISSI SG)

PIZZORNO DANILO (MASONE)

GREZZI GIANLUCA (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

TURRINI FILIPPO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

CAMPAZZO MATTEO (SUPERBA CALCIO 2017)

MATTIUCCI FRANCESCO (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

DANIELE LORENZO (BARGAGLI SAN SIRO)

MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)

CANEPA MIRKO (CALVARESE 1923)

CANNELLA SALVATORE (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ALVISI RICCARDO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

PASTORINO ANDREA (MASONE)

RAGANINI GABRIELE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

RAVETTINO LUCA (SPORTING CLUB AURORA 1975)

CARMINATI DIEGO (SPOTORNESE CALCIO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

VENTURELLI STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

MOSTO GIORGIO (COGORNESE)

GIACOPELLO DAVIDE (SPORTING CLUB AURORA 1975)

SPINETTI DANIELE (SUPERBA CALCIO 2017)

BONARA SIMONE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

GUELFI LUCA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

PRESTIA NICOLO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PEREGO STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

TERRACINI VICARIO GIAN NETTO (BORGORATTI)

DONDERO EDOARDO (CALVARESE 1923)

MACCIO LORENZO (MASONE)

MUTO ANDREA (MASONE)

DODERO MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)

OMBRINA LORENZO (PRIARUGGIA G.MORA)

GRECO ALESSANDRO (SPOTORNESE CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

GHIRLANDA FRANCESCO (CALVARESE 1923)

MINEO MATTEO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (II INFR)

TRIPODI EDOARDO PAOLO (BARGAGLI SAN SIRO)

BALBI MARCO (BOLZANETESE VIRTUS)

LUNA SANCHEZ WLADIMIR E. (CA DE RISSI SG)

BASSO LORENZO (SPOTORNESE CALCIO)

ROSSI DAVIDE (SUPERBA CALCIO 2017)

ALESSO DAVIDE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

GARZON DANIELE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (I INFR)

PREGLIASCO ROBIN (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

FERRARI MATTEO (CA DE RISSI SG)

PODESTA LUCA (CA DE RISSI SG)

CASELLI TOMMASO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

MUCAJ MARIO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

COLDANI GABRIELE (SPORTING CLUB AURORA 1975)

GARE DEL 19/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00

ONEGLIA CALCIO

Per aver consentito, a fine gara, l'ingresso nello spogliatoio del ddg ad una persona non presente in distinta, che gli chiedeva di non riportare a referto un provvedimento di ammonizione per un calciatore diffidato

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 4/2023

ROMEO LEONARDO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

A fine gara, entrava nello spogliatoio del ddg, senza il suo consenso, al fine di contestare il suo operato e gli rivolgeva più volte un'espressione gravemente irriguardosa; successivamente dopo gli inviti del ddg ad uscire dallo spogliatoio, egli chiudeva con forza la porta dello stesso, continuando comunque ad urlare nei confronti del ddg. Poco dopo si univano alle veementi proteste, anche un componente della panchina ed altri tesserati della società, i quali urlavano nei confronti del ddg per alcuni minuti (sanzione aggravata per aver agito in concorso con altri tesserati della società).

AMMONIZIONE (I INFR)

URRU ANDREA (MURA ANGELI)

BRIATORE ANDREA (PLODIO 1997)

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 13/ 4/2013

OTGIANU MORENO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

A fine gara, assieme ad un dirigente e ad altri tesserati della società, si posizionava fuori dello spogliatoio del ddg, urlando nei suoi confronti per alcuni minuti (sanzione aggravata per aver agito in concorso con altri tesserati della società).

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PUSCEDDU GIAN FRANCO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MUSSO FABIO (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (VI INFR)

DE FERRARI RAFFAELE (ATLETICO QUARTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

PAGANO DANILO (CELLA 1956)

AMMONIZIONE (I INFR)

CURRENTI DAMIANO (VEZZANO 2005)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

SCARPINO SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

Rivolgeva al ddg un espressione gravemente irriguardosa, sottolineata con una blasfema, continuava rivolgendogli due espressioni di stampo gravemente discriminatorio

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GIACOPETTI DAVIDE (PRATO 2013)

Riserva in panchina, veniva espulso per doppia ammonizione; alla notifica del provvedimento, entrava sul tdg, con atteggiamento minaccioso, nei confronti di un avversario, cercando di entrare in contatto con lui, mentre gli gridava espressioni ingiuriosi e di minaccia, venendo trattenuto da due dirigenti della propria società, che lo accompagnavano nello spogliatoio; al termine della gara aspettava il ddg e protestava maleducatamente nei suoi confronti ed esprimendo malcontento per il suo operato, venendo allontanato da alcuni compagni di squadra.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SCARAMUCCIA FRANCESCO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BILLI MICHAEL (BOLANESE)

CANERI LUCA (PEGAZZANO CALCIO 2015)

RANNE AUGUSTO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ANGELI MANUEL (PEGAZZANO CALCIO 2015)

Al termine della gara, mentre il ddg si dirigeva verso la propria auto, assieme ad un compagno di squadra, gli rivolgeva espressioni minacciose

CATTANI VALERIO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

Al termine della gara, mentre il ddg si dirigeva verso la propria auto, assieme ad un compagno di squadra, gli rivolgeva espressioni minacciose

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

VANZINI MATTEO (VADINO FOOTBALL CLUB)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VALLONE FEDERICO (AURORA CALCIO)

MOLINARI GIOVANNI (LETIMBRO 1945)

MURIALDO LORENZO (LETIMBRO 1945)

BISSO FLAVIO (MURA ANGELI)

DELFINO LUCA (ONEGLIA CALCIO)

KUCI ERALDO (SAVONA 1907 FBC)

VANZILLOTTA CARLO (VELOCE 1910)

COSTA MATTEO (VEZZANO 2005)

ROSSINI LEONARDO (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

VALLARINO MORENO (ALBISSOLE 1909)

BIGGI FRANCESCO (BORGO INCROCIATI)

DE MADRE DAVIDE (PLODIO 1997)

CASALINUOVO RAFFAELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BERTINI GIACOMO (ANTICA LUNI 2009)

GASPAROTTI DAVIDE (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

GUGLIELMI LUCA (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

SEGALERBA MATTIA (BORGO INCROCIATI)

LERZA FRANCESCO (CELLA 1956)

SANNINO ALESSIO (CELLA 1956)

CAPITANI FRANCESCO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

TEDESCO ALESSANDRO (RICCO LE RONDINI)

MORENO ORTEGA ALEX JOEL (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

FRESCO GABRIELE (SANTERENZINA)

SUETTA DANIELE (VADESE CALCIO 2018)

ARDOINO LUCA (VADINO FOOTBALL CLUB)

COZZA STEFANO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

AMMONIZIONE (XI INFR)

MUSETTI LUCA (COLLI ORTONOVO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

ROUICHED OMAR (COLLI ORTONOVO)

PALAGANO ANDREA (PRA F.C.)

COMBERIATI MANUEL (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

PASTORINO STEFANO (SAN FRANCESCO LOANO)

GRASSO LUCA (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BOTTINO LORENZO (BORGO INCROCIATI)

MATAROZZO MATTEO (BORGO INCROCIATI)

ANTONINI FILIPPO (CELLA 1956)

LONGO ETTORE (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

ROSSETTI STEFANO (LETIMBRO 1945)

ANGELI MANUEL (PEGAZZANO CALCIO 2015)

ANGOTTI ALESSANDRO (PRATO 2013)

GRILLI MIRKO (PSM RAPALLO)

LUCIANO MATTEO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

PIETRAPERZIA ANDREA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

CATTABIANI ALESSIO (SANTERENZINA)

MASSA GIACOMO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

LICATA FILIPPO (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MARINARI MATTIA (ANTICA LUNI 2009)

MANCUSO EMANUELE (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

PERCIVALE ANDREA (OLIMPIC 1971)

DASCANIO LEONARDO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

SAVERIO BONOZO FREDDY A. (POLIS. PIEVE LIGURE)

DI LUCA CHRISTIAN (PRA F.C.)

LEPRI GIANLUCA (PRA F.C.)

CIUFFI JACOPO (PSM RAPALLO)

SALANI PIETRO (QUILIANO&VALLEGGIA)

ORSOLINI NICOLA (SPERANZA 1912 F.C.)

INCORVAIA GABRIELE (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (III INFR)

GHIGLIAZZA JACOPO (ALBISSOLE 1909)

NARDINI NICCOLO (ANTICA LUNI 2009)

MANFREDI GABRIELE (ARCOLA GARIBALDINA)

BASSI NGANG ODILON (AURORA CALCIO)

MURTAS SIMONE (BORGO INCROCIATI)

PANARELLO PIETRO (CELLA 1956)

PIZZORNO ENRICO (CELLA 1956)

BELLOMIA FRANCESCO (PLODIO 1997)

FANELLI ALBERTO (QUILIANO&VALLEGGIA)

CERRETTI LUCA (RICCO LE RONDINI)

SOLARI BASANO ANDREA (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

TASSO LUCA (SANTERENZINA)

LUCIANI DAVIDE (SORI)

ZAMANA FILIPPO (SORI)

AMMONIZIONE (II INFR)

MARKU ERIK (ANTICA LUNI 2009)

VULLO CRISTIAN (AREA CALCIO ANDORA)

BRIOLA ALFREDO (ATLETICO QUARTO)

PALLAI GIULIO ALDO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

GAGLIARDI GIAN LUCA (BORGO INCROCIATI)

PEREYRA JOSE FRANCISCO (BORGO INCROCIATI)

OLIVIERI MATTIA (ONEGLIA CALCIO)

CAGETTI MICHAEL (PEGAZZANO CALCIO 2015)

MACCARONE MATTEO (PRATO 2013)

ANSALONI FEDERICO (PSM RAPALLO)

DALFORNO MARCO (RICCO LE RONDINI)

GALANTI NOBIL FULVIO (RICCO LE RONDINI)

MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS A (RICCO LE RONDINI)

BERTORA ANDREA (RIESE)

HAMPE ALBERTO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

PAPAGNI LUCA (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

BRUNA ALESSIO (SAN CIPRIANO)

CRETELLA GIACOMO (SANTERENZINA)

MARCHETTI DAVIDE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

CHAVES MONCADA MANUEL R. (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

SIRI ROBIN (ALBISSOLE 1909)

LAUNI FRANCESCO (CELLA 1956)

CALCAGNO GIACOMO (CITTA DI COGOLETO)

MILETTA VINCENZO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

FRADELLA MIRCO (LETIMBRO 1945)

PRIAMI CHRISTIAN (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

COKU STEVEN (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

IACOVETTA ALESSANDRO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)