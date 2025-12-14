Calcio. Carcarese. Inferno e paradiso in pochi minuti, ma col Bogliasco è 3-3 Battistel: "Peccato, ma possiamo giocarcela con tutti" (VIDEO)

“Prestazione giusta per 80 minuti, siamo passati in svantaggio, nel primo tempo abbiamo creato poco, merito anche del Bogliasco che si e difeso bene. Nell secondo tempo abbiamo spinto molto fino al 2-1 per noi. Poi nell’ultima parte di gara c’è stato un Black out di cui dobbiamo capirne i motivi, la partita è stata molto veloce, in 5 minuti ci siamo trovati nuovamente in svantaggio. C’è un po’ di rammarico. Vista la prestazione dei primi 80 minuti, un punto sarebbe stato poco, ma considerando quei 5 minuti e il fatto che il pari sia arrivato nel recupero su rigore, ci prendiamo questo punto.

Questa è una squadra che se la può giocare contro tutti, dobbiamo tirare fuori la garra, secondo me oggi e con l’Arenzano lo abbiamo fatto. Dobbiamo capire perché raccogliamo pochi punti, domenica dovremo andare come sempre con il coltello tra i denti e provare a vincere, solo così potremo ottenere i punti che ci servono per il nostro obiettivo finale”

