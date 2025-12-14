Calcio, San Francesco Loano. Il dg Burastero in panchina nel derby: "A un certo punto pensavo potessimo riprendere il Pietra, con questo spirito ci salveremo" (VIDEO)

Con la squalifica di mister Brignoli è stato il direttore generale Roberto Burastero a guidare dalla panchina la San Francesco Loano.
Il dirigente rossoblu ha sottolineato ovviamente la rimonta sfiorata nel secondo tempo, con i gol di Halaj e Cauteruccio a riaprire la contesa dopo le tre reti incassate dal Pietra Ligure nel corso del primo tempo.
Una reazione di spirito e nervi, segno di quanto la squadra, nonostante la classifica deficitaria sia ancora viva.
Interessante il passaggio sul mercato, a difesa delle scelte societarie intraprese negli scorsi giorni: