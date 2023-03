Calcio. La Rappresentativa Under 19 giovedì prossimo al Riva, poker di convocazioni per Albenga e Cairese

Nell’ambito dell’attività preparatoria necessaria per la formazione della squadra Rappresentativa “Juniores Under 19” del Comitato Regionale, sono convocati presso il campo sportivo “A. Riva” di Albenga (SV) il giorno Giovedì 30 marzo 2023 alle ore 14.30, per effettuare una seduta di allenamento, i sottoelencati giocatori:

Albenga 1928

Graziani Gabriel – Graziani Thomas – Mariani Simone – Scalvini Tommaso

Angelo Baiardo

Borreani Marco – Zuppiroli Maxim

Arenzano Football Club

Damonte Lorenzo

Athletic Club Albaro

Tiam Souleye – Zinnari Davide

Busalla Calcio

Gottingi Alessandro

Cairese

Berretta Francesco – Bablyuk Mykola – Fontana Matteo – Rizzo Matteo Giorgio

Canaletto Sepor

Favazza Francesco

Football Genova Calcio

Milite Matteo – Tomé Luca

Imperia Calcio Srl

Jebbar Munir – Morchio Tommaso

Rapallo R.1914 Rivarolese

Costa Nicolò

Rivasamba H.C.A.

Linale Daniele

Taggia

Ialacqua Federico

Commissario Tecnico: Orcino Corrado

Coordinatore Organizzativo: Ferrando Giuseppe

Allenatore: Chiappucci Giuseppe

Vice Allenatore: Maggiari Michele

Collaboratore: Provato Jacopo

Dirigente: Ferrando Giuseppe

Fisioterapista: Bevegni Francesco

Magazziniere: Gandolfo Sergio